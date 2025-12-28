O Rendimento Médio do Trabalhador - Anual - (Labor Cash Earnings y/y) reflete a mudança na renda média antes do pagamento de impostos por empregado em tempo integral, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui pagamento de horas extras, bônus e prêmios, mas não é leva em conta os dividendos e renda da propriedade dos ativos financeiros.

O crescimento da média dos salários reflete uma expansão da economia. O índice é usado para avaliar a inflação no país. Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente.

Apesar da recuperação econômica, os salários dos trabalhadores no Japão tem mudando pouco. Há um problema social no país, pois as empresas preferem manter reservas internas. Além disso, o Japão há muito é chamado de sociedade de classe média, pois a renda da maioria das pessoas é semelhante. Mas desde os anos 2000, a diferença de renda tem aumentado. Por esse motivo, a distribuição salarial é um gráfico de dois picos.

O salário mínimo varia de acordo com a região, mas na maioria dos casos é de cerca de 1 000 ienes por hora. Quanto ao trabalho extraordinário, no Japão muitas vezes não há pagamento justo, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego. Como a lei dificulta a redução dos salários após aumentá-los, os lucros distribuídos entre os empregados geralmente são pagos na forma de bônus.

Últimos valores: