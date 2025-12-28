Calendário Econômico
Média Ponderada do Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|Moderada
|1.3%
|1.8%
|
1.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.6%
|
1.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Média Ponderada do Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão - Anual - (BoJ Weighted Median Core CPI y/y) reflete a variação percentual média ponderada dos preços de bens e serviços, excluindo preços de alimentos e energia, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano passado. O IPC excluindo os componentes mais variáveis que são mais propensos a flutuações sazonais ou regulamentações do governo é considerado o mais confiável.
Para o cálculo do CPI, são excluídos os preços para produção de alimentos e geração energia, uma vez que são muito flutuantes. Além disso, aos itens individuais são atribuídos pesos que são determinados pela estrutura do consumo das famílias na base de 2015. O governo publica os dados sobre a Média Ponderada do Núcleo do IPC como parte de estatísticas oficiais. Informações mensais são publicadas mais perto do final do mês seguinte ao relatório.
O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Ao mesmo tempo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor são estatísticas gerais.
O aumento da Média Ponderada do Núcleo do IPC reflete um aumento nos preços da cesta de consumo em comparação com o período base, em outras palavras, mostra o incremento no custo de vida no país. O crescimento acelerado do IPC indica um aumento na inflação ao consumidor.
Leituras acima do esperado geralmente são considerados favoráveis para a cotação do JPY (uma vez que o banco central pode aumentar as taxas para combater a inflação, o que, por sua vez, pode atrair investimentos estrangeiros).
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Média Ponderada do Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress