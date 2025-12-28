Média Ponderada do Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão - Anual - (BoJ Weighted Median Core CPI y/y) reflete a variação percentual média ponderada dos preços de bens e serviços, excluindo preços de alimentos e energia, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano passado. O IPC excluindo os componentes mais variáveis que são mais propensos a flutuações sazonais ou regulamentações do governo é considerado o mais confiável.

Para o cálculo do CPI, são excluídos os preços para produção de alimentos e geração energia, uma vez que são muito flutuantes. Além disso, aos itens individuais são atribuídos pesos que são determinados pela estrutura do consumo das famílias na base de 2015. O governo publica os dados sobre a Média Ponderada do Núcleo do IPC como parte de estatísticas oficiais. Informações mensais são publicadas mais perto do final do mês seguinte ao relatório.

O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Ao mesmo tempo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor são estatísticas gerais.

O aumento da Média Ponderada do Núcleo do IPC reflete um aumento nos preços da cesta de consumo em comparação com o período base, em outras palavras, mostra o incremento no custo de vida no país. O crescimento acelerado do IPC indica um aumento na inflação ao consumidor.

Leituras acima do esperado geralmente são considerados favoráveis para a cotação do JPY (uma vez que o banco central pode aumentar as taxas para combater a inflação, o que, por sua vez, pode atrair investimentos estrangeiros).

