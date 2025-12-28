Calendário Econômico
Japão - Reservas internacionais (Japan International Reserves)
|Baixa
|$1359.4 bilh
|
$1347.4 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$1359.4 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Reservas Internacionais (FX reserves) é o valor total das reservas cambiais, das posições de reserva no FMI, de direitos especiais de saque e de reservas de ouro do Japão. Elas refletem fundos em moeda estrangeira controlada pelo governo ou pelo banco central para conduzir a política monetária, garantir liquidez nos mercados financeiros durante uma crise e atender à dívida externa. Tratam-de de ativos financeiros.
O Ministério das Finanças do Japão anunciou que as reservas internacionais sob o controle do Ministério das Finanças e do Banco do Japão atingiram pela primeira vez um nível recorde no final de fevereiro de 2008, excedendo a marca de US $ 1 trilhão. Desde então, eles continuam a crescer.
Atualmente, seu valor é estimado em cerca de 130 trilhões de ienes, o que equivale a 20% do PIB do Japão (produto interno bruto). Do ponto de vista internacional, o volume de reservas cambiais no Japão é alto. Trata-se do segundo maior valor entre todos os países, depois da China.
A influência do crescimento ou diminuição das reservas internacionais para o iene não é tão simples. O aumento das Reservas Internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o iene ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos de inflação do Banco do Japão.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Reservas internacionais (Japan International Reserves)".
