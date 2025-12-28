CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Reservas internacionais (Japan International Reserves)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Dinheiro
Baixa $​1359.4 bilh
$​1347.4 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​1359.4 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Reservas Internacionais (FX reserves) é o valor total das reservas cambiais, das posições de reserva no FMI, de direitos especiais de saque e de reservas de ouro do Japão. Elas refletem fundos em moeda estrangeira controlada pelo governo ou pelo banco central para conduzir a política monetária, garantir liquidez nos mercados financeiros durante uma crise e atender à dívida externa. Tratam-de de ativos financeiros.

O Ministério das Finanças do Japão anunciou que as reservas internacionais sob o controle do Ministério das Finanças e do Banco do Japão atingiram pela primeira vez um nível recorde no final de fevereiro de 2008, excedendo a marca de US $ 1 trilhão. Desde então, eles continuam a crescer.

Atualmente, seu valor é estimado em cerca de 130 trilhões de ienes, o que equivale a 20% do PIB do Japão (produto interno bruto). Do ponto de vista internacional, o volume de reservas cambiais no Japão é alto. Trata-se do segundo maior valor entre todos os países, depois da China.

A influência do crescimento ou diminuição das reservas internacionais para o iene não é tão simples. O aumento das Reservas Internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar o iene ou colocar pressão nele, dependendo dos objetivos específicos de inflação do Banco do Japão.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Reservas internacionais (Japan International Reserves)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​1359.4 bilh
$​1347.4 bilh
out. 2025
$​1347.4 bilh
$​1341.3 bilh
set. 2025
$​1341.3 bilh
$​1324.2 bilh
ago. 2025
$​1324.2 bilh
$​1304.4 bilh
jul. 2025
$​1304.4 bilh
$​1313.8 bilh
jun. 2025
$​1313.8 bilh
$​1298.1 bilh
mai. 2025
$​1298.1 bilh
$​1298.2 bilh
abr. 2025
$​1298.2 bilh
$​1272.5 bilh
mar. 2025
$​1272.5 bilh
$​1253.3 bilh
fev. 2025
$​1253.3 bilh
$​1240.6 bilh
jan. 2025
$​1240.6 bilh
$​1230.7 bilh
dez. 2024
$​1230.7 bilh
$​1239.0 bilh
nov. 2024
$​1239.0 bilh
$​1239.0 bilh
out. 2024
$​1239.0 bilh
$​1254.9 bilh
set. 2024
$​1254.9 bilh
$​1235.7 bilh
ago. 2024
$​1235.7 bilh
$​1219.1 bilh
jul. 2024
$​1219.1 bilh
$​1231.5 bilh
jun. 2024
$​1231.5 bilh
$​1231.6 bilh
mai. 2024
$​1231.6 bilh
$​1279.0 bilh
abr. 2024
$​1279.0 bilh
$​1290.6 bilh
mar. 2024
$​1290.6 bilh
$​1281.5 bilh
fev. 2024
$​1281.5 bilh
$​1291.8 bilh
jan. 2024
$​1291.8 bilh
$​1294.6 bilh
dez. 2023
$​1294.6 bilh
$​1269.7 bilh
nov. 2023
$​1269.7 bilh
$​1238.0 bilh
out. 2023
$​1238.0 bilh
$​1237.2 bilh
set. 2023
$​1237.2 bilh
$​1251.2 bilh
ago. 2023
$​1251.2 bilh
$​1253.7 bilh
jul. 2023
$​1253.7 bilh
$​1247.2 bilh
jun. 2023
$​1247.2 bilh
$​1254.5 bilh
mai. 2023
$​1254.5 bilh
$​1265.4 bilh
abr. 2023
$​1265.4 bilh
$​1257.1 bilh
mar. 2023
$​1257.1 bilh
$​1226.0 bilh
fev. 2023
$​1226.0 bilh
$​1250.2 bilh
jan. 2023
$​1250.2 bilh
$​1227.6 bilh
dez. 2022
$​1227.6 bilh
$​1226.3 bilh
nov. 2022
$​1226.3 bilh
$​1194.6 bilh
out. 2022
$​1194.6 bilh
$​1238.1 bilh
set. 2022
$​1238.1 bilh
$​1292.1 bilh
ago. 2022
$​1292.1 bilh
$​1323.0 bilh
jul. 2022
$​1323.0 bilh
$​1311.3 bilh
jun. 2022
$​1311.3 bilh
$​1329.7 bilh
mai. 2022
$​1329.7 bilh
$​1322.2 bilh
abr. 2022
$​1322.2 bilh
$​1356.1 bilh
mar. 2022
$​1356.1 bilh
$​1384.6 bilh
fev. 2022
$​1384.6 bilh
$​1385.9 bilh
jan. 2022
$​1385.9 bilh
$​1405.8 bilh
dez. 2021
$​1405.8 bilh
$​1405.8 bilh
nov. 2021
$​1405.8 bilh
$​1404.5 bilh
out. 2021
$​1404.5 bilh
$​1409.3 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido