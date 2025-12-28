As Transações Correntes (Current Account) refletem a diferença entre importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. Seus componentes incluem balança comercial líquida (exportações menos importações), lucro líquido (juros, dividendos) e transferências de pagamentos (tais como impostos estrangeiros, etc.).

Após revisados os padrões internacionais da balança de pagamentos do FMI, as estatísticas do Japão também mudaram para novos padrões. Uma das principais mudanças é que as despesas de capital agora incluem compras de investimento, mas não incluem doações para países em desenvolvimento, que eram incluídas no método usado anteriormente para o cálculo de transações correntes.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: