Calendário Econômico
Japão - Transações Correntes, sem ajuste sazonal (Japan Current Account n.s.a.)
|Moderada
|N/D
|¥3646.3 bilh
|
¥4483.3 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem a diferença entre importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. Seus componentes incluem balança comercial líquida (exportações menos importações), lucro líquido (juros, dividendos) e transferências de pagamentos (tais como impostos estrangeiros, etc.).
Após revisados os padrões internacionais da balança de pagamentos do FMI, as estatísticas do Japão também mudaram para novos padrões. Uma das principais mudanças é que as despesas de capital agora incluem compras de investimento, mas não incluem doações para países em desenvolvimento, que eram incluídas no método usado anteriormente para o cálculo de transações correntes.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Transações Correntes, sem ajuste sazonal (Japan Current Account n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
