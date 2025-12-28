Calendário Econômico
Japão - Encomendas de Máquinas-Ferramentas (Anual) (Japan Machine Tool Orders y/y)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Encomendas de Máquinas-Ferramentas - Anual - (Machine Tool Orders y/y) são publicados mensalmente pela Associação Japonesa de Fabricantes de Máquinas-Ferramentas (JMBTA, na sigla em inglês). O indicador reflete alterações no valor de todos os pedidos recebidos pelas empresas de máquinas operatrizes no Japão.
O relatório é publicado em duas versões: preliminar e final. Geralmente, os dois relatórios se correlacionam, portanto, é dada mais atenção à versão preliminar.
Antes de tudo, máquinas-ferramentas e equipamentos industriais são meios de produção. Por isso, o indicador é considerado o principal termômetro de custos de capital e de atividade no setor manufatureiro: o crescimento dos pedidos de máquinas precede o crescimento da produção. Por outro lado, uma redução de pedidos no setor de máquinas-ferramentas é um fator desfavorável, indicando insegurança dos investidores na situação econômica, possível diminuição na produção e cortes de empregos.
Como o índice é considerado um dos principais indicadores de produção e de estado da economia, a publicação do relatório pode ter um impacto significativo no iene japonês. Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a moeda nacional, já valores abaixo do esperado podem causar a depreciação do iene japonês.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Encomendas de Máquinas-Ferramentas (Anual) (Japan Machine Tool Orders y/y)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
