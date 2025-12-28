As Encomendas de Máquinas-Ferramentas - Anual - (Machine Tool Orders y/y) são publicados mensalmente pela Associação Japonesa de Fabricantes de Máquinas-Ferramentas (JMBTA, na sigla em inglês). O indicador reflete alterações no valor de todos os pedidos recebidos pelas empresas de máquinas operatrizes no Japão.

O relatório é publicado em duas versões: preliminar e final. Geralmente, os dois relatórios se correlacionam, portanto, é dada mais atenção à versão preliminar.

Antes de tudo, máquinas-ferramentas e equipamentos industriais são meios de produção. Por isso, o indicador é considerado o principal termômetro de custos de capital e de atividade no setor manufatureiro: o crescimento dos pedidos de máquinas precede o crescimento da produção. Por outro lado, uma redução de pedidos no setor de máquinas-ferramentas é um fator desfavorável, indicando insegurança dos investidores na situação econômica, possível diminuição na produção e cortes de empregos.

Como o índice é considerado um dos principais indicadores de produção e de estado da economia, a publicação do relatório pode ter um impacto significativo no iene japonês. Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a moeda nacional, já valores abaixo do esperado podem causar a depreciação do iene japonês.

