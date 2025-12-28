CalendárioSeções

Japão - Encomendas de Máquinas-Ferramentas (Anual) (Japan Machine Tool Orders y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Associação Japonesa de Construtores de Máquinas-Ferramentas (Japan Machine Tool Builders' Association)
Setor:
Negócio
Baixa
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Encomendas de Máquinas-Ferramentas - Anual - (Machine Tool Orders y/y) são publicados mensalmente pela Associação Japonesa de Fabricantes de Máquinas-Ferramentas (JMBTA, na sigla em inglês). O indicador reflete alterações no valor de todos os pedidos recebidos pelas empresas de máquinas operatrizes no Japão.

O relatório é publicado em duas versões: preliminar e final. Geralmente, os dois relatórios se correlacionam, portanto, é dada mais atenção à versão preliminar.

Antes de tudo, máquinas-ferramentas e equipamentos industriais são meios de produção. Por isso, o indicador é considerado o principal termômetro de custos de capital e de atividade no setor manufatureiro: o crescimento dos pedidos de máquinas precede o crescimento da produção. Por outro lado, uma redução de pedidos no setor de máquinas-ferramentas é um fator desfavorável, indicando insegurança dos investidores na situação econômica, possível diminuição na produção e cortes de empregos.

Como o índice é considerado um dos principais indicadores de produção e de estado da economia, a publicação do relatório pode ter um impacto significativo no iene japonês. Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a moeda nacional, já valores abaixo do esperado podem causar a depreciação do iene japonês.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Encomendas de Máquinas-Ferramentas (Anual) (Japan Machine Tool Orders y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
9.9%
set. 2025
9.9%
8.5%
ago. 2025
8.1%
-0.5%
jul. 2025
3.6%
-0.5%
jun. 2025
-0.5%
3.4%
mai. 2025
3.4%
7.7%
abr. 2025
7.7%
11.4%
mar. 2025
11.4%
3.5%
fev. 2025
3.4%
4.7%
jan. 2025
4.7%
12.6%
dez. 2024
11.2%
3.0%
nov. 2024
3.0%
9.4%
out. 2024
9.3%
-6.4%
set. 2024
-6.5%
-3.5%
ago. 2024
-3.5%
8.4%
jul. 2024
8.4%
9.7%
jun. 2024
9.7%
4.2%
mai. 2024
4.2%
-11.6%
abr. 2024
-11.6%
-8.5%
mar. 2024
-8.5%
-8.0%
fev. 2024
-8.0%
-14.1%
jan. 2024
-14.1%
-9.6%
dez. 2023
-9.9%
-13.6%
nov. 2023
-13.6%
-20.6%
out. 2023
-20.6%
-11.2%
set. 2023
-11.2%
-17.5%
ago. 2023
-17.6%
-19.7%
jul. 2023
-19.8%
-22.2%
jun. 2023
-21.7%
-22.2%
mai. 2023
-22.2%
-14.4%
abr. 2023
-12.7%
-15.2%
mar. 2023
-15.2%
-10.7%
fev. 2023
-10.7%
-9.7%
jan. 2023
-9.7%
1.0%
dez. 2022
1.0%
-7.8%
nov. 2022
-7.8%
-5.5%
out. 2022
-5.4%
4.3%
set. 2022
4.3%
10.7%
ago. 2022
10.7%
5.5%
jul. 2022
5.5%
17.1%
jun. 2022
17.1%
23.7%
mai. 2022
23.7%
25.0%
abr. 2022
25.0%
30.2%
mar. 2022
30.2%
31.6%
fev. 2022
31.6%
61.4%
jan. 2022
61.4%
40.5%
dez. 2021
40.5%
64.0%
nov. 2021
64.0%
81.5%
out. 2021
81.5%
71.9%
12345
Exportar relatório

