O Consumo Privado - Trimestral - (Private Consumption q/q) reflete o consumo final total das famílias, no trimestre atual em comparação com o trimestre anterior. Acredita-se que coincida com o total de gastos das famílias. Os dados são coletados e publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Social do Gabinete de Ministros do Japão.

O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, comunicações, serviços de restaurante e hotelaria, etc. Também são incluídos bens duráveis (como automóveis), mas sem considerar a compra de moradias(tais compras estão incluídas nas estatísticas de investimento das famílias). O índice é visto como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor.

O consumo privado é um componente importante do cálculo do PIB do Japão que também inclui gastos do governo, custos de todas as empresas e exportações líquidas do país. O consumo privado representa cerca de 60% da economia japonesa.

Mudanças no consumo privado tornam possível prever mudanças no PIB do país, no trimestre reportado. Além disso, como o crescimento do PIB afeta positivamente a economia, o aumento do consumo privado (maior parte do PIB) tem um efeito favorável no iene.

Últimos valores: