Calendário Econômico
Japão - Consumo Privado (Trimestral) (Japan Private Consumption q/q)
|Baixa
|0.2%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.1%
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Consumo Privado - Trimestral - (Private Consumption q/q) reflete o consumo final total das famílias, no trimestre atual em comparação com o trimestre anterior. Acredita-se que coincida com o total de gastos das famílias. Os dados são coletados e publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Social do Gabinete de Ministros do Japão.
O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, comunicações, serviços de restaurante e hotelaria, etc. Também são incluídos bens duráveis (como automóveis), mas sem considerar a compra de moradias(tais compras estão incluídas nas estatísticas de investimento das famílias). O índice é visto como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor.
O consumo privado é um componente importante do cálculo do PIB do Japão que também inclui gastos do governo, custos de todas as empresas e exportações líquidas do país. O consumo privado representa cerca de 60% da economia japonesa.
Mudanças no consumo privado tornam possível prever mudanças no PIB do país, no trimestre reportado. Além disso, como o crescimento do PIB afeta positivamente a economia, o aumento do consumo privado (maior parte do PIB) tem um efeito favorável no iene.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Consumo Privado (Trimestral) (Japan Private Consumption q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
