Países

Japão - Consumo Privado (Trimestral) (Japan Private Consumption q/q)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
PIB
Baixa 0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.1%
0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Consumo Privado - Trimestral - (Private Consumption q/q) reflete o consumo final total das famílias, no trimestre atual em comparação com o trimestre anterior. Acredita-se que coincida com o total de gastos das famílias. Os dados são coletados e publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Social do Gabinete de Ministros do Japão.

O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, comunicações, serviços de restaurante e hotelaria, etc. Também são incluídos bens duráveis (como automóveis), mas sem considerar a compra de moradias(tais compras estão incluídas nas estatísticas de investimento das famílias). O índice é visto como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor.

O consumo privado é um componente importante do cálculo do PIB do Japão que também inclui gastos do governo, custos de todas as empresas e exportações líquidas do país. O consumo privado representa cerca de 60% da economia japonesa.

Mudanças no consumo privado tornam possível prever mudanças no PIB do país, no trimestre reportado. Além disso, como o crescimento do PIB afeta positivamente a economia, o aumento do consumo privado (maior parte do PIB) tem um efeito favorável no iene.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Consumo Privado (Trimestral) (Japan Private Consumption q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.2%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
-0.1%
0.4%
2 trim. 2025
0.4%
0.2%
0.2%
2 trim. 2025 prelim.
0.2%
-0.6%
0.2%
1 trim. 2025
0.1%
0.0%
0.0%
1 trim. 2025 prelim.
0.0%
0.0%
0.1%
4 trim. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
4 trim. 2024 prelim.
0.1%
-0.1%
0.7%
3 trim. 2024
0.7%
0.9%
0.9%
3 trim. 2024 prelim.
0.9%
0.2%
0.7%
2 trim. 2024
0.9%
1.0%
1.0%
2 trim. 2024 prelim.
1.0%
-0.2%
-0.6%
1 trim. 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
1 trim. 2024 prelim.
-0.7%
-0.1%
-0.4%
4 trim. 2023
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2023 prelim.
-0.2%
0.3%
-0.3%
3 trim. 2023
-0.2%
0.0%
0.0%
3 trim. 2023 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.9%
2 trim. 2023
-0.6%
-0.5%
-0.5%
2 trim. 2023 prelim.
-0.5%
-0.1%
0.6%
1 trim. 2023
0.5%
0.6%
0.6%
1 trim. 2023 prelim.
0.6%
0.2%
0.2%
4 trim. 2022
0.3%
0.5%
0.5%
4 trim. 2022 prelim.
0.5%
-0.6%
0.0%
3 trim. 2022
0.1%
0.3%
0.3%
3 trim. 2022 prelim.
0.3%
2.0%
1.2%
2 trim. 2022
1.2%
1.1%
1.1%
2 trim. 2022 prelim.
1.1%
-3.1%
0.3%
1 trim. 2022
0.1%
0.0%
0.0%
1 trim. 2022 prelim.
0.0%
3.1%
2.5%
4 trim. 2021
2.4%
2.7%
2.7%
4 trim. 2021 prelim.
2.7%
-3.1%
-0.9%
3 trim. 2021
-1.3%
-1.1%
-1.1%
3 trim. 2021 prelim.
-1.1%
2.0%
0.9%
2 trim. 2021
0.9%
0.8%
0.8%
2 trim. 2021 prelim.
0.8%
0.3%
-1.0%
1 trim. 2021
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 trim. 2021 prelim.
-1.4%
1.5%
2.2%
4 trim. 2020
2.2%
2.2%
2.2%
4 trim. 2020 prelim.
2.2%
1.0%
5.1%
3 trim. 2020
5.1%
4.7%
4.7%
3 trim. 2020 prelim.
4.7%
-5.9%
-8.1%
2 trim. 2020
-7.9%
-8.2%
-8.2%
2 trim. 2020 prelim.
-8.2%
-1.6%
-0.8%
1 trim. 2020
-0.8%
-2.4%
-0.8%
1 trim. 2020
-0.8%
-0.7%
-0.7%
1 trim. 2020 prelim.
-0.7%
-0.5%
-2.9%
4 trim. 2019
-2.8%
-2.9%
-2.9%
4 trim. 2019 prelim.
-2.9%
0.5%
0.5%
3 trim. 2019
0.5%
0.4%
0.4%
12
