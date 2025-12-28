Calendário Econômico
Japão - Gastos Domésticos (Mensal) (Japan Household Spending m/m)
|Moderada
|-3.5%
|-3.1%
|
-0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
-3.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos Domésticos - Mensal - (Household Spending m/m) reflete a quantidade total de dinheiro gasto pelas famílias no Japão, no mês de relatório em relação ao anterior. O índice é calculado com base em uma amostra estatística das famílias do país.
O consumo no Japão é altamente dependente de sazonalidade. Assim, no verão, o consumo é mais ativo do que no inverno. No entanto, durante anos extremamente quentes, o consumo no verão pode diminuir, pois os japoneses passam menos tempo fora de casa. Abril é o mês do início do ano, portanto o consumo aumenta em março e abril.
O cálculo inclui as despesas de alimentação, de habitação, de serviços públicos, de móveis, de roupas, de saúde, de educação, de transportes, de comunicações, de entretenimento, etc.
O índice é considerado como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor. Ele permite avaliar o nível de inflação no país.
O gasto das famílias reflete mudanças nas despesas dos consumidores ajustadas à inflação. Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Gastos Domésticos (Mensal) (Japan Household Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress