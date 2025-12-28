CalendárioSeções

Japão - Gastos Domésticos (Mensal) (Japan Household Spending m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Consumidor
Moderada -3.5% -3.1%
-0.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.3%
-3.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Gastos Domésticos - Mensal - (Household Spending m/m) reflete a quantidade total de dinheiro gasto pelas famílias no Japão, no mês de relatório em relação ao anterior. O índice é calculado com base em uma amostra estatística das famílias do país.

O consumo no Japão é altamente dependente de sazonalidade. Assim, no verão, o consumo é mais ativo do que no inverno. No entanto, durante anos extremamente quentes, o consumo no verão pode diminuir, pois os japoneses passam menos tempo fora de casa. Abril é o mês do início do ano, portanto o consumo aumenta em março e abril.

O cálculo inclui as despesas de alimentação, de habitação, de serviços públicos, de móveis, de roupas, de saúde, de educação, de transportes, de comunicações, de entretenimento, etc.

O índice é considerado como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor. Ele permite avaliar o nível de inflação no país.

O gasto das famílias reflete mudanças nas despesas dos consumidores ajustadas à inflação. Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Gastos Domésticos (Mensal) (Japan Household Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-3.5%
-3.1%
-0.7%
set. 2025
-0.7%
0.5%
0.6%
ago. 2025
0.6%
-3.3%
1.7%
jul. 2025
1.7%
0.2%
-5.2%
jun. 2025
-5.2%
0.5%
4.6%
mai. 2025
4.6%
0.3%
-1.8%
abr. 2025
-1.8%
-0.8%
0.4%
mar. 2025
0.4%
-0.5%
3.5%
fev. 2025
3.5%
-0.7%
-4.5%
jan. 2025
-4.5%
-1.1%
1.6%
dez. 2024
2.3%
0.8%
0.4%
nov. 2024
0.4%
0.0%
2.9%
out. 2024
2.9%
-1.1%
-1.3%
set. 2024
-1.3%
0.4%
2.0%
ago. 2024
2.0%
-0.1%
-1.7%
jul. 2024
-1.7%
0.3%
0.1%
jun. 2024
0.1%
-0.5%
-0.3%
mai. 2024
-0.3%
0.1%
-1.2%
abr. 2024
-1.2%
0.4%
1.2%
mar. 2024
1.2%
-2.1%
1.4%
fev. 2024
1.4%
0.0%
-2.1%
jan. 2024
-2.1%
2.1%
-0.5%
dez. 2023
-0.9%
2.2%
-1.0%
nov. 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
out. 2023
-0.1%
0.6%
0.3%
set. 2023
0.3%
-0.5%
3.9%
ago. 2023
3.9%
-0.4%
-2.7%
jul. 2023
-2.7%
1.0%
0.9%
jun. 2023
0.9%
-0.2%
-1.1%
mai. 2023
-1.1%
-0.8%
-1.3%
abr. 2023
-1.3%
1.0%
-0.8%
mar. 2023
-0.8%
0.8%
-2.4%
fev. 2023
-2.4%
-2.1%
2.7%
jan. 2023
2.7%
2.1%
-1.4%
dez. 2022
-2.1%
0.2%
-0.9%
nov. 2022
-0.9%
-1.1%
1.1%
out. 2022
1.1%
0.7%
1.8%
set. 2022
1.8%
0.1%
-1.7%
ago. 2022
-1.7%
-0.9%
-1.4%
jul. 2022
-1.4%
0.6%
1.5%
jun. 2022
1.5%
0.8%
-1.9%
mai. 2022
-1.9%
-1.3%
1.0%
abr. 2022
1.0%
0.1%
4.1%
mar. 2022
4.1%
0.7%
-2.8%
fev. 2022
-2.8%
-0.9%
-1.2%
jan. 2022
-1.2%
0.5%
0.2%
dez. 2021
0.1%
-0.1%
-1.2%
nov. 2021
-1.2%
0.6%
3.4%
out. 2021
3.4%
-2.3%
5.0%
set. 2021
5.0%
2.4%
-3.9%
123
