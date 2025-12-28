Os Gastos Domésticos - Mensal - (Household Spending m/m) reflete a quantidade total de dinheiro gasto pelas famílias no Japão, no mês de relatório em relação ao anterior. O índice é calculado com base em uma amostra estatística das famílias do país.

O consumo no Japão é altamente dependente de sazonalidade. Assim, no verão, o consumo é mais ativo do que no inverno. No entanto, durante anos extremamente quentes, o consumo no verão pode diminuir, pois os japoneses passam menos tempo fora de casa. Abril é o mês do início do ano, portanto o consumo aumenta em março e abril.

O cálculo inclui as despesas de alimentação, de habitação, de serviços públicos, de móveis, de roupas, de saúde, de educação, de transportes, de comunicações, de entretenimento, etc.

O índice é considerado como um indicador de crescimento econômico e otimismo do consumidor. Ele permite avaliar o nível de inflação no país.

O gasto das famílias reflete mudanças nas despesas dos consumidores ajustadas à inflação. Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: