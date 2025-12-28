CalendárioSeções

Japão - Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Negócio
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial. Embora esse setor da economia represente uma pequena parte do PIB do país, a produção industrial é muito sensível às taxas de câmbio e à demanda dos consumidores. A análise da produção industrial com um mês de antecedência também permite prever mudanças futuras no PIB do país.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realiza um estudo de previsão industrial, que publica com 1 e 2 meses de antecedência. A previsão cobre dados de todos os setores manufatureiros do Japão, incluindo indústria, mineração e energia.

O estudo da previsão da produção industrial é realizado mensalmente para calcular os volumes de produção projetados para o mês atual e os subsequentes. Ele é um indicador econômico útil que reflete as condições de negócios em mudança e dá uma ideia da tendência da economia no futuro próximo.

Como a indústria reflete o estado da economia, uma previsão positiva da produção é considerada um fator favorável para toda a economia em geral e, em particular, para o iene japonês. Por outro lado, uma previsão negativa pode significar uma desaceleração do desenvolvimento econômico do país e ter um efeito adverso na moeda nacional.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
N/D
nov. 2025
N/D
1.9%
out. 2025
1.9%
4.1%
set. 2025
4.1%
2.8%
ago. 2025
2.8%
1.8%
jul. 2025
1.8%
0.3%
jun. 2025
0.3%
9.0%
mai. 2025
9.0%
1.3%
abr. 2025
1.3%
0.6%
mar. 2025
0.6%
5.0%
fev. 2025
5.0%
1.0%
jan. 2025
1.0%
2.1%
dez. 2024
2.1%
-2.2%
nov. 2024
-2.2%
8.3%
out. 2024
8.3%
2.0%
set. 2024
2.0%
2.2%
ago. 2024
2.2%
6.5%
jul. 2024
6.5%
-4.8%
jun. 2024
-4.8%
6.9%
mai. 2024
6.9%
4.1%
abr. 2024
4.1%
4.9%
mar. 2024
4.9%
4.8%
fev. 2024
4.8%
-6.2%
jan. 2024
-6.2%
6.0%
dez. 2023
6.0%
-0.3%
nov. 2023
-0.3%
3.9%
out. 2023
3.9%
5.8%
set. 2023
5.8%
2.6%
ago. 2023
2.6%
-0.2%
jul. 2023
-0.2%
5.6%
jun. 2023
5.6%
1.9%
mai. 2023
1.9%
4.1%
abr. 2023
4.1%
2.3%
mar. 2023
2.3%
8.0%
fev. 2023
8.0%
0.0%
jan. 2023
0.0%
2.8%
dez. 2022
2.8%
3.3%
nov. 2022
3.3%
-0.4%
out. 2022
-0.4%
2.9%
set. 2022
2.9%
5.5%
ago. 2022
5.5%
3.8%
jul. 2022
3.8%
12.0%
jun. 2022
12.0%
4.8%
mai. 2022
4.8%
5.8%
abr. 2022
5.8%
3.6%
mar. 2022
3.6%
5.7%
fev. 2022
5.7%
5.2%
jan. 2022
5.2%
1.6%
dez. 2021
1.6%
9.0%
nov. 2021
9.0%
6.4%
123
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Seu código embutido