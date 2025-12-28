Calendário Econômico
Japão - Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial. Embora esse setor da economia represente uma pequena parte do PIB do país, a produção industrial é muito sensível às taxas de câmbio e à demanda dos consumidores. A análise da produção industrial com um mês de antecedência também permite prever mudanças futuras no PIB do país.
O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realiza um estudo de previsão industrial, que publica com 1 e 2 meses de antecedência. A previsão cobre dados de todos os setores manufatureiros do Japão, incluindo indústria, mineração e energia.
O estudo da previsão da produção industrial é realizado mensalmente para calcular os volumes de produção projetados para o mês atual e os subsequentes. Ele é um indicador econômico útil que reflete as condições de negócios em mudança e dá uma ideia da tendência da economia no futuro próximo.
Como a indústria reflete o estado da economia, uma previsão positiva da produção é considerada um fator favorável para toda a economia em geral e, em particular, para o iene japonês. Por outro lado, uma previsão negativa pode significar uma desaceleração do desenvolvimento econômico do país e ter um efeito adverso na moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)".
