CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Banco do Japão - Base Monetária (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Dinheiro
Baixa -8.5% -7.9%
-7.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-6.7%
-8.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente. A estabilidade de preços a longo prazo é de importância macroeconômica, no entanto, o setor político prefere usar a abordagem de curto prazo, o que permite obter resultados que não dependem de interesses públicos de longo prazo.

A Base Monetária - Anual - (BoJ Monetary Base y/y) é a mudança na quantidade total de ienes em circulação (incluindo moedas e notas) e em todas as contas bancárias, incluindo contas de organizações de crédito no banco central do país, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A base monetária é usada para criar a oferta monetária. O índice mostra alterações no valor total de todas as contas correntes. Reflete a inflação no país, pois com o aumento da oferta de moeda, surgem custos adicionais, o que causa inflação. Um valor de índice acima do valor previsto é considerado positivo para o iene japonês.

A decisão de aumentar o volume de ienes japoneses pelo Banco do Japão não tem causado inflação. Muitos japoneses tendem a poupar dinheiro, enquanto os idosos preferem economias em dinheiro. Comparado a outros países desenvolvidos, o Japão usa mais dinheiro. No entanto, nos últimos anos, o governo tem tomado medidas para apoiar transações que não envolvem dinheiro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Base Monetária (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-8.5%
-7.9%
-7.8%
out. 2025
-7.8%
-5.5%
-6.2%
set. 2025
-6.2%
-3.7%
-4.1%
ago. 2025
-4.1%
-3.8%
-3.9%
jul. 2025
-3.9%
-3.5%
-3.5%
jun. 2025
-3.5%
-4.8%
-3.4%
mai. 2025
-3.4%
-5.0%
-4.8%
abr. 2025
-4.8%
-2.5%
-3.1%
mar. 2025
-3.1%
-2.2%
-1.8%
fev. 2025
-1.8%
-2.9%
-2.5%
jan. 2025
-2.5%
0.2%
-1.0%
dez. 2024
-1.0%
0.3%
-0.3%
nov. 2024
-0.3%
1.5%
-0.3%
out. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.1%
set. 2024
-0.1%
-1.9%
0.6%
ago. 2024
0.6%
-0.9%
1.0%
jul. 2024
1.0%
-0.1%
0.6%
jun. 2024
0.6%
1.5%
0.9%
mai. 2024
0.9%
2.6%
2.1%
abr. 2024
2.1%
1.3%
1.6%
mar. 2024
1.6%
1.3%
2.4%
fev. 2024
2.4%
2.7%
4.8%
jan. 2024
4.8%
6.9%
7.8%
dez. 2023
7.8%
8.4%
8.9%
nov. 2023
8.9%
9.9%
9.0%
out. 2023
9.0%
8.5%
5.6%
set. 2023
5.6%
4.1%
1.2%
ago. 2023
1.2%
-0.5%
-1.3%
jul. 2023
-1.3%
-0.9%
-1.0%
jun. 2023
-1.0%
-2.9%
-1.1%
mai. 2023
-1.1%
-2.3%
-1.7%
abr. 2023
-1.7%
1.1%
-1.0%
mar. 2023
-1.0%
1.3%
-1.6%
fev. 2023
-1.6%
-1.6%
-3.8%
jan. 2023
-3.8%
-6.0%
-6.1%
dez. 2022
-6.1%
-8.4%
-6.4%
nov. 2022
-6.4%
-8.8%
-6.9%
out. 2022
-6.9%
-4.9%
-3.3%
set. 2022
-3.3%
-2.3%
0.4%
ago. 2022
0.4%
1.0%
2.8%
jul. 2022
2.8%
4.3%
3.9%
jun. 2022
3.9%
6.3%
4.6%
mai. 2022
4.6%
7.3%
6.6%
abr. 2022
6.6%
6.6%
7.9%
mar. 2022
7.9%
5.7%
7.6%
fev. 2022
7.6%
6.8%
8.4%
jan. 2022
8.4%
7.8%
8.3%
dez. 2021
8.3%
8.6%
9.3%
nov. 2021
9.3%
8.1%
9.9%
out. 2021
9.9%
10.4%
11.7%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido