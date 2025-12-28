Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente. A estabilidade de preços a longo prazo é de importância macroeconômica, no entanto, o setor político prefere usar a abordagem de curto prazo, o que permite obter resultados que não dependem de interesses públicos de longo prazo.

A Base Monetária - Anual - (BoJ Monetary Base y/y) é a mudança na quantidade total de ienes em circulação (incluindo moedas e notas) e em todas as contas bancárias, incluindo contas de organizações de crédito no banco central do país, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A base monetária é usada para criar a oferta monetária. O índice mostra alterações no valor total de todas as contas correntes. Reflete a inflação no país, pois com o aumento da oferta de moeda, surgem custos adicionais, o que causa inflação. Um valor de índice acima do valor previsto é considerado positivo para o iene japonês.

A decisão de aumentar o volume de ienes japoneses pelo Banco do Japão não tem causado inflação. Muitos japoneses tendem a poupar dinheiro, enquanto os idosos preferem economias em dinheiro. Comparado a outros países desenvolvidos, o Japão usa mais dinheiro. No entanto, nos últimos anos, o governo tem tomado medidas para apoiar transações que não envolvem dinheiro.

Últimos valores: