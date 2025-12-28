CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Baixa 15 12
14
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
14
15
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Tankan é um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Tankan Small Non-Manufacturing Index) reflete como as empresas do setor de serviços avaliam as condições para fazer negócios e taxas de crescimento econômico para o período de relatório.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

Trimestralmente, são enviadas estatísticas sobre condições de negócios a partir de uma amostra de 10 000 empresas. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, volume de pedidos, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável". A pesquisa é publicada por tamanho da empresa e setor (produção e serviços).

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
15
12
14
3 trim. 2025
14
12
15
2 trim. 2025
15
14
16
1 trim. 2025
16
15
16
4 trim. 2024
16
12
14
3 trim. 2024
14
8
12
2 trim. 2024
12
10
13
1 trim. 2024
13
14
14
4 trim. 2023
14
12
12
3 trim. 2023
12
10
11
2 trim. 2023
11
7
8
1 trim. 2023
8
4
6
4 trim. 2022
6
0
2
3 trim. 2022
2
-3
-1
2 trim. 2022
-1
-5
-6
1 trim. 2022
-6
-7
-3
4 trim. 2021
-4
-10
-10
3 trim. 2021
-10
-10
-9
2 trim. 2021
-9
-12
-11
1 trim. 2021
-11
-17
-12
4 trim. 2020
-12
-26
-22
3 trim. 2020
-22
-29
-26
2 trim. 2020
-26
-9
-1
1 trim. 2020
-1
7
7
4 trim. 2019
7
-2
10
3 trim. 2019
10
14
10
2 trim. 2019
10
14
12
1 trim. 2019
12
13
11
4 trim. 2018
11
13
10
3 trim. 2018
10
10
8
2 trim. 2018
8
11
10
1 trim. 2018
10
10
9
4 trim. 2017
9
5
8
3 trim. 2017
8
8
7
2 trim. 2017
7
4
1 trim. 2017
4
2
4 trim. 2016
2
1
3 trim. 2016
1
0
2 trim. 2016
0
4
1 trim. 2016
4
5
4 trim. 2015
5
3
3 trim. 2015
3
4
2 trim. 2015
4
3
1 trim. 2015
3
-1
4 trim. 2014
-1
0
3 trim. 2014
0
2
2 trim. 2014
2
8
1 trim. 2014
8
4
4 trim. 2013
4
-1
3 trim. 2013
-1
-4
12
