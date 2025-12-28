Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)
|Baixa
|15
|12
|
14
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|14
|
15
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Tankan é um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Tankan Small Non-Manufacturing Index) reflete como as empresas do setor de serviços avaliam as condições para fazer negócios e taxas de crescimento econômico para o período de relatório.
Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.
Trimestralmente, são enviadas estatísticas sobre condições de negócios a partir de uma amostra de 10 000 empresas. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, volume de pedidos, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável". A pesquisa é publicada por tamanho da empresa e setor (produção e serviços).
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
