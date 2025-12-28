Tankan é um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Tankan Small Non-Manufacturing Index) reflete como as empresas do setor de serviços avaliam as condições para fazer negócios e taxas de crescimento econômico para o período de relatório.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

Trimestralmente, são enviadas estatísticas sobre condições de negócios a partir de uma amostra de 10 000 empresas. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, volume de pedidos, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável". A pesquisa é publicada por tamanho da empresa e setor (produção e serviços).

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.

