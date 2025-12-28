CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Baixa 28 28
28
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
27
28
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital. O cálculo é baseado em uma pesquisa com os principais representantes da indústria, com exceção do setor financeiro. No questionário, as empresas do setor de serviços fornecem previsões sobre as taxas de crescimento econômico e as condições de negócios para o próximo trimestre.

Os entrevistados avaliam como alteradas as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, o lucro, as condições fiscais e de crédito, etc. A indústria de eletricidade e gás, transporte e telecomunicações, comércio atacadista e varejista, construção e operações imobiliárias são classificadas como setores não manufatureiros.

Perspectiva de Grandes Empresas Não Manufatureiras (BOJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook) é um importante indicador da economia japonesa que permite determinar as condições gerais do setor de serviços no Japão.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
28
28
28
3 trim. 2025
28
28
27
2 trim. 2025
27
27
28
1 trim. 2025
28
28
28
4 trim. 2024
28
27
28
3 trim. 2024
28
26
27
2 trim. 2024
27
28
27
1 trim. 2024
27
23
27
4 trim. 2023
24
22
21
3 trim. 2023
21
23
20
2 trim. 2023
20
16
15
1 trim. 2023
15
8
11
4 trim. 2022
11
12
11
3 trim. 2022
11
10
13
2 trim. 2022
13
12
7
1 trim. 2022
7
19
9
4 trim. 2021
8
6
3
3 trim. 2021
3
-4
3
2 trim. 2021
3
-3
-1
1 trim. 2021
-1
-17
-6
4 trim. 2020
-6
-14
-11
3 trim. 2020
-11
-17
-14
2 trim. 2020
-14
-49
-1
1 trim. 2020
-1
24
18
4 trim. 2019
18
11
15
3 trim. 2019
15
17
17
2 trim. 2019
17
20
20
1 trim. 2019
20
18
20
4 trim. 2018
20
23
22
3 trim. 2018
22
23
21
2 trim. 2018
21
21
20
1 trim. 2018
20
20
20
4 trim. 2017
20
18
19
3 trim. 2017
19
18
18
2 trim. 2017
18
15
16
1 trim. 2017
16
16
4 trim. 2016
16
16
3 trim. 2016
16
17
2 trim. 2016
17
17
1 trim. 2016
17
18
4 trim. 2015
18
19
3 trim. 2015
19
21
2 trim. 2015
21
17
1 trim. 2015
17
15
4 trim. 2014
15
14
3 trim. 2014
14
19
2 trim. 2014
19
13
1 trim. 2014
13
17
4 trim. 2013
17
14
3 trim. 2013
14
12
12
