O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital. O cálculo é baseado em uma pesquisa com os principais representantes da indústria, com exceção do setor financeiro. No questionário, as empresas do setor de serviços fornecem previsões sobre as taxas de crescimento econômico e as condições de negócios para o próximo trimestre.

Os entrevistados avaliam como alteradas as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, o lucro, as condições fiscais e de crédito, etc. A indústria de eletricidade e gás, transporte e telecomunicações, comércio atacadista e varejista, construção e operações imobiliárias são classificadas como setores não manufatureiros.

Perspectiva de Grandes Empresas Não Manufatureiras (BOJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook) é um importante indicador da economia japonesa que permite determinar as condições gerais do setor de serviços no Japão.

