Japão - Construção de Novas Casas (Anual) (Japan Housing Starts y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Setor:
Alojamento
Baixa -8.5% 8.9%
3.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-5.6%
-8.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Construção de Novas Casas - Anual - (Housing Starts y/y) reflete a mudança no número de novos projetos habitacionais que estão em andamento no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são publicados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo no último dia do mês de relatório.

É difícil comparar os dados de construção com o mês anterior, pois os volumes são altamente dependentes da estação e de outros fatores. Por exemplo, os volumes de construção no Japão aumentam no verão e após a temporada de chuvas, já nas regiões mais frias eles diminuem significativamente no final do outono. Por isso, a dinâmica da construção se reflete melhor nos indicadores que comparam com o mesmo período do ano anterior.

Antes de iniciar uma construção, uma organização deve avisar. É com base nessas declarações que se calcula esse indicador. As empresas indicam a área e os custos de construção de um edifício, com base neles é possível avaliar o impacto em outras atividades de produção (por exemplo, na produção de materiais de construção) e no emprego nessa área. Além disso, um aumento na demanda por novas casas pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os compradores: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, o crescimento da demanda por novas habitações indica um aumento no bem-estar da população.

Diante de tudo isso, o crescimento no volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Construção de Novas Casas (Anual) (Japan Housing Starts y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
out. 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
set. 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
ago. 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
jul. 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
jun. 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
mai. 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
abr. 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
mar. 2025
39.1%
0.6%
2.4%
fev. 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
jan. 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
dez. 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
nov. 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
out. 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
set. 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
ago. 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
jul. 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
jun. 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
mai. 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
abr. 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
mar. 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
fev. 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
jan. 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
dez. 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
nov. 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
out. 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
set. 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
ago. 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
jul. 2023
-6.7%
-4.8%
jun. 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
mai. 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
abr. 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
mar. 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
fev. 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
jan. 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
dez. 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
nov. 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
out. 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
set. 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
ago. 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
jul. 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
jun. 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
mai. 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
abr. 2022
2.2%
1.4%
6.0%
mar. 2022
6.0%
1.7%
6.3%
fev. 2022
6.3%
2.6%
2.1%
jan. 2022
2.1%
4.4%
4.2%
dez. 2021
4.2%
5.4%
3.7%
nov. 2021
3.7%
6.7%
10.4%
out. 2021
10.4%
7.6%
4.3%
