Calendário Econômico
Japão - Construção de Novas Casas (Anual) (Japan Housing Starts y/y)
|Baixa
|-8.5%
|8.9%
|
3.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-5.6%
|
-8.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Construção de Novas Casas - Anual - (Housing Starts y/y) reflete a mudança no número de novos projetos habitacionais que estão em andamento no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são publicados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo no último dia do mês de relatório.
É difícil comparar os dados de construção com o mês anterior, pois os volumes são altamente dependentes da estação e de outros fatores. Por exemplo, os volumes de construção no Japão aumentam no verão e após a temporada de chuvas, já nas regiões mais frias eles diminuem significativamente no final do outono. Por isso, a dinâmica da construção se reflete melhor nos indicadores que comparam com o mesmo período do ano anterior.
Antes de iniciar uma construção, uma organização deve avisar. É com base nessas declarações que se calcula esse indicador. As empresas indicam a área e os custos de construção de um edifício, com base neles é possível avaliar o impacto em outras atividades de produção (por exemplo, na produção de materiais de construção) e no emprego nessa área. Além disso, um aumento na demanda por novas casas pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os compradores: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, o crescimento da demanda por novas habitações indica um aumento no bem-estar da população.
Diante de tudo isso, o crescimento no volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Construção de Novas Casas (Anual) (Japan Housing Starts y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
