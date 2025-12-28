A Construção de Novas Casas - Anual - (Housing Starts y/y) reflete a mudança no número de novos projetos habitacionais que estão em andamento no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são publicados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo no último dia do mês de relatório.

É difícil comparar os dados de construção com o mês anterior, pois os volumes são altamente dependentes da estação e de outros fatores. Por exemplo, os volumes de construção no Japão aumentam no verão e após a temporada de chuvas, já nas regiões mais frias eles diminuem significativamente no final do outono. Por isso, a dinâmica da construção se reflete melhor nos indicadores que comparam com o mesmo período do ano anterior.

Antes de iniciar uma construção, uma organização deve avisar. É com base nessas declarações que se calcula esse indicador. As empresas indicam a área e os custos de construção de um edifício, com base neles é possível avaliar o impacto em outras atividades de produção (por exemplo, na produção de materiais de construção) e no emprego nessa área. Além disso, um aumento na demanda por novas casas pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os compradores: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, o crescimento da demanda por novas habitações indica um aumento no bem-estar da população.

Diante de tudo isso, o crescimento no volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.

