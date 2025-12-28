Calendário Econômico
Japão - Taxa de Desemprego (Japan Unemployment Rate)
|Baixa
|2.6%
|2.4%
|
2.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.4%
|
2.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é calculada como a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total. Os desempregados são definidos como aqueles indivíduos entre 15 e 74 anos de idade que não estão empregados no momento de relatório, atualmente estão disponíveis para trabalhar e estão ativamente à procura de trabalho.
Assim, o indicador reflete a porcentagem de desempregados em relação à força de trabalho total que estava em busca de emprego no mês anterior. Como a economia japonesa depende mais do setor industrial do que do consumo privado, estes dados tendem a ter menos impacto na moeda nacional do que os dados de emprego de outros países. O mercado de trabalho do Japão mantém um nível de desemprego surpreendentemente baixo, apesar do baixo crescimento do mercado de trabalho global. A taxa de desemprego nos últimos anos está na faixa de 5% durante a recessão.
O desemprego na faixa etária de 15 a 24 anos está acima da média. Nos últimos anos, o desemprego tendeu a melhorar, mas há uma suspeita de que o governo esteja falsificando dados.
Um aumento no índice pode afetar negativamente o iene.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Taxa de Desemprego (Japan Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
