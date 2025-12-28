CalendárioSeções

Japão - Taxa de Desemprego (Japan Unemployment Rate)

Japão
JPY, Iene japonês
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Trabalho
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é calculada como a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total. Os desempregados são definidos como aqueles indivíduos entre 15 e 74 anos de idade que não estão empregados no momento de relatório, atualmente estão disponíveis para trabalhar e estão ativamente à procura de trabalho.

Assim, o indicador reflete a porcentagem de desempregados em relação à força de trabalho total que estava em busca de emprego no mês anterior. Como a economia japonesa depende mais do setor industrial do que do consumo privado, estes dados tendem a ter menos impacto na moeda nacional do que os dados de emprego de outros países. O mercado de trabalho do Japão mantém um nível de desemprego surpreendentemente baixo, apesar do baixo crescimento do mercado de trabalho global. A taxa de desemprego nos últimos anos está na faixa de 5% durante a recessão.

O desemprego na faixa etária de 15 a 24 anos está acima da média. Nos últimos anos, o desemprego tendeu a melhorar, mas há uma suspeita de que o governo esteja falsificando dados.

Um aumento no índice pode afetar negativamente o iene.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.6%
2.4%
2.6%
out. 2025
2.6%
2.4%
2.6%
set. 2025
2.6%
2.6%
2.6%
ago. 2025
2.6%
2.4%
2.3%
jul. 2025
2.3%
2.5%
2.5%
jun. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
mai. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
abr. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
mar. 2025
2.5%
2.5%
2.4%
fev. 2025
2.4%
2.5%
2.5%
jan. 2025
2.5%
2.5%
2.5%
dez. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
nov. 2024
2.5%
2.5%
2.5%
out. 2024
2.5%
2.5%
2.4%
set. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
ago. 2024
2.5%
2.6%
2.7%
jul. 2024
2.7%
2.5%
2.5%
jun. 2024
2.5%
2.5%
2.6%
mai. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
abr. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
mar. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
fev. 2024
2.6%
2.5%
2.4%
jan. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
dez. 2023
2.4%
2.6%
2.5%
nov. 2023
2.5%
2.6%
2.5%
out. 2023
2.5%
2.6%
2.6%
set. 2023
2.6%
2.7%
2.7%
ago. 2023
2.7%
2.6%
2.7%
jul. 2023
2.7%
2.6%
2.5%
jun. 2023
2.5%
2.7%
2.6%
mai. 2023
2.6%
2.6%
2.6%
abr. 2023
2.6%
2.6%
2.8%
mar. 2023
2.8%
2.5%
2.6%
fev. 2023
2.6%
2.5%
2.4%
jan. 2023
2.4%
2.5%
2.5%
dez. 2022
2.5%
2.6%
2.5%
nov. 2022
2.5%
2.6%
2.6%
out. 2022
2.6%
2.6%
2.6%
set. 2022
2.6%
2.5%
2.5%
ago. 2022
2.5%
2.5%
2.6%
jul. 2022
2.6%
2.5%
2.6%
jun. 2022
2.6%
2.5%
2.6%
mai. 2022
2.6%
2.6%
2.5%
abr. 2022
2.5%
2.7%
2.6%
mar. 2022
2.6%
2.7%
2.7%
fev. 2022
2.7%
2.7%
2.8%
jan. 2022
2.8%
2.6%
2.7%
dez. 2021
2.7%
2.7%
2.8%
nov. 2021
2.8%
2.8%
2.7%
out. 2021
2.7%
2.9%
2.8%
