O Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio - Anual - (Tokyo CPI y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Devido à elevada volatilidade, o cálculo não inclui alimentos.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país.

Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

O IPC é calculado com base em dados mensais coletados pelo Ministério do Interior e Comunicações. Ele reflete a mudança no preço de varejo dos produtos no momento da sua aquisição real pelo consumidor. Existem dois tipos de indicadores: região de Tóquio e nacional. Além do índice geral, que inclui todos os produtos, existe um "índice geral excluindo produtos perecíveis", que exclui produtos com grandes flutuações de preço.

O indicador reflete o padrão de vida da população e é frequentemente chamado de termômetro econômico. Trata-se de um indicador importante usado para política econômica.

