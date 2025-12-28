Calendário Econômico
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|2.3%
|2.8%
|
2.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.3%
|
2.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio - Anual - (Tokyo CPI y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Devido à elevada volatilidade, o cálculo não inclui alimentos.
O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país.
Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.
O IPC é calculado com base em dados mensais coletados pelo Ministério do Interior e Comunicações. Ele reflete a mudança no preço de varejo dos produtos no momento da sua aquisição real pelo consumidor. Existem dois tipos de indicadores: região de Tóquio e nacional. Além do índice geral, que inclui todos os produtos, existe um "índice geral excluindo produtos perecíveis", que exclui produtos com grandes flutuações de preço.
O indicador reflete o padrão de vida da população e é frequentemente chamado de termômetro econômico. Trata-se de um indicador importante usado para política econômica.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
