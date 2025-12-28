CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Preços
Moderada 2.3% 2.8%
2.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.3%
2.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio - Anual - (Tokyo CPI y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Devido à elevada volatilidade, o cálculo não inclui alimentos.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país.

Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

O IPC é calculado com base em dados mensais coletados pelo Ministério do Interior e Comunicações. Ele reflete a mudança no preço de varejo dos produtos no momento da sua aquisição real pelo consumidor. Existem dois tipos de indicadores: região de Tóquio e nacional. Além do índice geral, que inclui todos os produtos, existe um "índice geral excluindo produtos perecíveis", que exclui produtos com grandes flutuações de preço.

O indicador reflete o padrão de vida da população e é frequentemente chamado de termômetro econômico. Trata-se de um indicador importante usado para política econômica.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
2.3%
2.8%
2.8%
nov. 2025
2.8%
2.4%
2.8%
out. 2025
2.8%
2.3%
2.5%
set. 2025
2.5%
2.9%
2.5%
ago. 2025
2.5%
3.0%
2.9%
jul. 2025
2.9%
2.9%
3.1%
jun. 2025
3.1%
3.2%
3.6%
mai. 2025
3.6%
3.0%
3.4%
abr. 2025
3.4%
2.6%
2.4%
mar. 2025
2.4%
2.2%
2.2%
fev. 2025
2.2%
2.2%
2.5%
jan. 2025
2.5%
2.6%
2.4%
dez. 2024
2.4%
2.4%
2.2%
nov. 2024
2.2%
2.3%
1.8%
out. 2024
1.8%
1.5%
2.0%
set. 2024
2.0%
2.9%
2.4%
ago. 2024
2.4%
2.5%
2.2%
jul. 2024
2.2%
1.5%
2.1%
jun. 2024
2.1%
1.6%
1.9%
mai. 2024
1.9%
0.6%
1.6%
abr. 2024
1.6%
1.7%
2.4%
mar. 2024
2.4%
1.7%
2.5%
fev. 2024
2.5%
1.0%
1.8%
jan. 2024
1.6%
2.0%
2.1%
dez. 2023
2.1%
2.5%
2.3%
nov. 2023
2.3%
2.4%
2.7%
out. 2023
2.7%
1.9%
2.5%
set. 2023
2.5%
2.2%
2.8%
ago. 2023
2.8%
2.8%
3.0%
jul. 2023
3.0%
3.3%
3.2%
jun. 2023
3.2%
3.4%
3.1%
mai. 2023
3.2%
3.1%
3.5%
abr. 2023
3.5%
2.6%
3.2%
mar. 2023
3.2%
2.7%
3.3%
fev. 2023
3.3%
4.5%
4.3%
jan. 2023
4.3%
4.1%
3.9%
dez. 2022
4.0%
3.9%
3.6%
nov. 2022
3.6%
3.2%
3.4%
out. 2022
3.4%
2.8%
2.8%
set. 2022
2.8%
2.5%
2.6%
ago. 2022
2.6%
2.2%
2.3%
jul. 2022
2.3%
2.0%
2.1%
jun. 2022
2.1%
1.9%
1.9%
mai. 2022
1.9%
1.5%
1.9%
abr. 2022
1.9%
0.7%
0.8%
mar. 2022
0.8%
0.4%
0.5%
fev. 2022
0.5%
0.4%
0.2%
jan. 2022
0.2%
0.4%
0.5%
dez. 2021
0.5%
0.2%
0.3%
nov. 2021
0.3%
0.1%
0.1%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido