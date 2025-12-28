CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Baixa 6 1
1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
5
6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Tankan Small Manufacturing Index) mostra como pequenos produtores no Japão estimam a taxa de crescimento e as condições de negócios no período de relatório. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. 99,7% das empresas japonesas são pequenas e médias empresas. Na indústria manufatureira do Japão, grandes empresas subcontratam.

A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O índice é baseado em uma pesquisa com representantes de empresas japonesas, que, geralmente, são pessoas idosas devido às peculiaridades das normas aceitas. Nas sondagens, eles tendem a expressar uma opinião conservadora. O questionário contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, estoques, volumes de produção, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
6
1
1
3 trim. 2025
1
1
1
2 trim. 2025
1
1
2
1 trim. 2025
2
0
1
4 trim. 2024
1
0
0
3 trim. 2024
0
1
-1
2 trim. 2024
-1
0
-1
1 trim. 2024
-1
-1
2
4 trim. 2023
1
-5
-5
3 trim. 2023
-5
-8
-5
2 trim. 2023
-5
-11
-6
1 trim. 2023
-6
-13
-2
4 trim. 2022
-2
-14
-4
3 trim. 2022
-4
19
-4
2 trim. 2022
-4
21
-4
1 trim. 2022
-4
12
-1
4 trim. 2021
-1
0
-3
3 trim. 2021
-3
1
-7
2 trim. 2021
-7
-15
-13
1 trim. 2021
-13
-39
-27
4 trim. 2020
-27
-47
-44
3 trim. 2020
-44
-42
-45
2 trim. 2020
-45
-17
-15
1 trim. 2020
-15
-10
-9
4 trim. 2019
-9
-16
-4
3 trim. 2019
-4
-2
-1
2 trim. 2019
-1
-8
6
1 trim. 2019
6
10
14
4 trim. 2018
14
8
14
3 trim. 2018
14
25
14
2 trim. 2018
14
4
15
1 trim. 2018
15
16
15
4 trim. 2017
15
8
10
3 trim. 2017
10
13
7
2 trim. 2017
7
5
1 trim. 2017
5
1
4 trim. 2016
1
-3
3 trim. 2016
-3
-5
2 trim. 2016
-5
-4
1 trim. 2016
-4
0
4 trim. 2015
0
0
3 trim. 2015
0
0
2 trim. 2015
0
1
1 trim. 2015
1
1
4 trim. 2014
1
-1
3 trim. 2014
-1
1
2 trim. 2014
1
4
1 trim. 2014
4
1
4 trim. 2013
1
-9
3 trim. 2013
-9
-14
12
