Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Tankan Small Manufacturing Index) mostra como pequenos produtores no Japão estimam a taxa de crescimento e as condições de negócios no período de relatório. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. 99,7% das empresas japonesas são pequenas e médias empresas. Na indústria manufatureira do Japão, grandes empresas subcontratam.

A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O índice é baseado em uma pesquisa com representantes de empresas japonesas, que, geralmente, são pessoas idosas devido às peculiaridades das normas aceitas. Nas sondagens, eles tendem a expressar uma opinião conservadora. O questionário contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, estoques, volumes de produção, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".

Últimos valores: