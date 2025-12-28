Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)
|Baixa
|6
|1
|
1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5
|
6
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Tankan Small Manufacturing Index) mostra como pequenos produtores no Japão estimam a taxa de crescimento e as condições de negócios no período de relatório. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. 99,7% das empresas japonesas são pequenas e médias empresas. Na indústria manufatureira do Japão, grandes empresas subcontratam.
A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.
Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.
O índice é baseado em uma pesquisa com representantes de empresas japonesas, que, geralmente, são pessoas idosas devido às peculiaridades das normas aceitas. Nas sondagens, eles tendem a expressar uma opinião conservadora. O questionário contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, estoques, volumes de produção, emprego, renda, etc. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
