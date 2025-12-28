Calendário Econômico
Japão - Gastos Domésticos (Anual) (Japan Household Spending y/y)
|Moderada
|-3.0%
|2.7%
|
1.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.5%
|
-3.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos Domésticos - Anual - (Household Spending y/y) reflete a quantidade total de dinheiro gasto pelas famílias no Japão, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O índice é calculado com base em uma amostra estatística das famílias do país. O cálculo inclui as despesas de alimentação, habitação, serviços públicos, móveis, roupas, saúde, educação, transportes, comunicações, entretenimento, etc.
O índice é visto como um indicador de crescimento econômico e de otimismo do consumidor. De acordo com ele é avaliado o nível de inflação no país.
O gasto das famílias reflete mudanças nas despesas dos consumidores ajustadas à inflação. Nos últimos anos, a atividade de consumo foi reduzida devido a um aumento gradual dos preços sem aumento nos salários.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Gastos Domésticos (Anual) (Japan Household Spending y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
