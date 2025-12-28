Os Gastos Domésticos - Anual - (Household Spending y/y) reflete a quantidade total de dinheiro gasto pelas famílias no Japão, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O índice é calculado com base em uma amostra estatística das famílias do país. O cálculo inclui as despesas de alimentação, habitação, serviços públicos, móveis, roupas, saúde, educação, transportes, comunicações, entretenimento, etc.

O índice é visto como um indicador de crescimento econômico e de otimismo do consumidor. De acordo com ele é avaliado o nível de inflação no país.

O gasto das famílias reflete mudanças nas despesas dos consumidores ajustadas à inflação. Nos últimos anos, a atividade de consumo foi reduzida devido a um aumento gradual dos preços sem aumento nos salários.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

