CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions), trata-se de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em futuros sobre o iene, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o índice reflete a quantidade total de posições para a compra de ienes nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante em uma parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O relatório serve como um indicador para analisar o sentimento do mercado, e muitos especuladores usam esses dados para tomar decisões comerciais.

Os dados são publicados toda sexta-feira às 15:30 ET, antes do fim de semana nos Estados Unidos. Eles refletem as obrigações dos traders na terça-feira anterior.

O crescimento no volume de posições compradas no iene indica indiretamente um aumento da atividade no mercado dessa moeda. No entanto, este parâmetro não tem um efeito direto sobre os preços, devido à pequena quantidade de dados da CFTC, em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
79.5 mil
23 set. 2025
79.5 mil
61.4 mil
16 set. 2025
61.4 mil
91.6 mil
9 set. 2025
91.6 mil
73.3 mil
2 set. 2025
73.3 mil
84.5 mil
26 ago. 2025
84.5 mil
77.6 mil
19 ago. 2025
77.6 mil
74.2 mil
12 ago. 2025
74.2 mil
82.0 mil
5 ago. 2025
82.0 mil
89.2 mil
29 jul. 2025
89.2 mil
106.6 mil
22 jul. 2025
106.6 mil
103.6 mil
15 jul. 2025
103.6 mil
116.2 mil
8 jul. 2025
116.2 mil
127.3 mil
1 jul. 2025
127.3 mil
132.3 mil
24 jun. 2025
132.3 mil
130.9 mil
17 jun. 2025
130.9 mil
144.6 mil
10 jun. 2025
144.6 mil
151.1 mil
3 jun. 2025
151.1 mil
164.0 mil
27 mai. 2025
164.0 mil
167.3 mil
20 mai. 2025
167.3 mil
172.3 mil
13 mai. 2025
172.3 mil
176.9 mil
6 mai. 2025
176.9 mil
179.2 mil
29 abr. 2025
179.2 mil
177.8 mil
22 abr. 2025
177.8 mil
171.9 mil
15 abr. 2025
171.9 mil
147.1 mil
8 abr. 2025
147.1 mil
121.8 mil
1 abr. 2025
121.8 mil
125.4 mil
25 mar. 2025
125.4 mil
123.0 mil
18 mar. 2025
123.0 mil
133.9 mil
11 mar. 2025
133.9 mil
133.7 mil
4 mar. 2025
133.7 mil
96.0 mil
25 fev. 2025
96.0 mil
60.6 mil
18 fev. 2025
60.6 mil
54.6 mil
11 fev. 2025
54.6 mil
18.8 mil
4 fev. 2025
18.8 mil
-1.0 mil
28 jan. 2025
-1.0 mil
-14.7 mil
21 jan. 2025
-14.7 mil
-29.4 mil
14 jan. 2025
-29.4 mil
-20.2 mil
7 jan. 2025
-20.2 mil
2.3 mil
12345678...19
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido