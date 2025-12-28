JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions), trata-se de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em futuros sobre o iene, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o índice reflete a quantidade total de posições para a compra de ienes nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante em uma parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O relatório serve como um indicador para analisar o sentimento do mercado, e muitos especuladores usam esses dados para tomar decisões comerciais.

Os dados são publicados toda sexta-feira às 15:30 ET, antes do fim de semana nos Estados Unidos. Eles refletem as obrigações dos traders na terça-feira anterior.

O crescimento no volume de posições compradas no iene indica indiretamente um aumento da atividade no mercado dessa moeda. No entanto, este parâmetro não tem um efeito direto sobre os preços, devido à pequena quantidade de dados da CFTC, em comparação com a escala global.

Últimos valores: