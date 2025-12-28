A Massa Monetária M2 - Anual - (BoJ M2 Money Stock y/y) abrange todo o estoque de moeda corrente e outros instrumentos líquidos que circulam na economia do país. O indicador reflete a mudança no mês de relatório, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A Massa Monetária M2 inclui o dinheiro e os saldos em contas que podem ser usados por empresas e indivíduos para fazer pagamentos. Trata-se da quantidade de moeda disponível na economia para a compra de bens e serviços. Observe que a metodologia para calcular o estoque monetário pode variar de país para país.

O indicador de massa monetária M2 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro.

A decisão de aumentar o volume de ienes japoneses pelo Banco do Japão não tem causado inflação. Muitos japoneses tendem a poupar dinheiro, enquanto os idosos preferem economias em dinheiro.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: