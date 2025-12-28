Calendário Econômico
Banco do Japão - Massa Monetária M2 (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|Baixa
|1.8%
|1.5%
|
1.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.1%
|
1.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Massa Monetária M2 - Anual - (BoJ M2 Money Stock y/y) abrange todo o estoque de moeda corrente e outros instrumentos líquidos que circulam na economia do país. O indicador reflete a mudança no mês de relatório, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
A Massa Monetária M2 inclui o dinheiro e os saldos em contas que podem ser usados por empresas e indivíduos para fazer pagamentos. Trata-se da quantidade de moeda disponível na economia para a compra de bens e serviços. Observe que a metodologia para calcular o estoque monetário pode variar de país para país.
O indicador de massa monetária M2 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro.
A decisão de aumentar o volume de ienes japoneses pelo Banco do Japão não tem causado inflação. Muitos japoneses tendem a poupar dinheiro, enquanto os idosos preferem economias em dinheiro.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Massa Monetária M2 (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
