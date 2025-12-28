CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Banco do Japão - Massa Monetária M2 (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Dinheiro
Baixa 1.8% 1.5%
1.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.1%
1.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Massa Monetária M2 - Anual - (BoJ M2 Money Stock y/y) abrange todo o estoque de moeda corrente e outros instrumentos líquidos que circulam na economia do país. O indicador reflete a mudança no mês de relatório, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A Massa Monetária M2 inclui o dinheiro e os saldos em contas que podem ser usados por empresas e indivíduos para fazer pagamentos. Trata-se da quantidade de moeda disponível na economia para a compra de bens e serviços. Observe que a metodologia para calcular o estoque monetário pode variar de país para país.

O indicador de massa monetária M2 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro.

A decisão de aumentar o volume de ienes japoneses pelo Banco do Japão não tem causado inflação. Muitos japoneses tendem a poupar dinheiro, enquanto os idosos preferem economias em dinheiro.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Massa Monetária M2 (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.8%
1.5%
1.6%
out. 2025
1.6%
2.0%
1.5%
set. 2025
1.6%
1.5%
1.3%
ago. 2025
1.3%
1.0%
1.0%
jul. 2025
1.0%
1.2%
0.9%
jun. 2025
0.9%
0.8%
0.6%
mai. 2025
0.6%
0.3%
0.5%
abr. 2025
0.5%
0.6%
0.8%
mar. 2025
0.8%
1.1%
1.2%
fev. 2025
1.2%
1.3%
1.3%
jan. 2025
1.3%
1.4%
1.3%
dez. 2024
1.3%
1.0%
1.2%
nov. 2024
1.2%
1.1%
1.2%
out. 2024
1.2%
1.4%
1.2%
set. 2024
1.3%
1.3%
1.3%
ago. 2024
1.3%
1.1%
1.5%
jul. 2024
1.4%
1.9%
1.5%
jun. 2024
1.5%
2.1%
1.9%
mai. 2024
1.9%
2.4%
2.2%
abr. 2024
2.2%
2.5%
2.5%
mar. 2024
2.5%
2.5%
2.4%
fev. 2024
2.5%
2.3%
2.5%
jan. 2024
2.4%
2.3%
2.3%
dez. 2023
2.3%
2.2%
2.3%
nov. 2023
2.3%
2.4%
2.4%
out. 2023
2.4%
2.5%
2.4%
set. 2023
2.4%
2.6%
2.5%
ago. 2023
2.5%
2.1%
2.5%
jul. 2023
2.4%
2.5%
2.6%
jun. 2023
2.6%
2.9%
2.6%
mai. 2023
2.7%
2.5%
2.6%
abr. 2023
2.5%
2.7%
2.5%
mar. 2023
2.6%
2.6%
2.6%
fev. 2023
2.6%
2.4%
2.7%
jan. 2023
2.7%
2.8%
2.9%
dez. 2022
2.9%
3.3%
3.1%
nov. 2022
3.1%
3.0%
3.1%
out. 2022
3.1%
3.4%
3.3%
set. 2022
3.3%
3.8%
3.4%
ago. 2022
3.4%
3.7%
3.4%
jul. 2022
3.4%
2.8%
3.3%
jun. 2022
3.3%
3.4%
3.1%
mai. 2022
3.2%
4.4%
3.4%
abr. 2022
3.6%
3.6%
3.5%
mar. 2022
3.5%
3.6%
3.6%
fev. 2022
3.6%
4.0%
3.6%
jan. 2022
3.6%
3.1%
3.7%
dez. 2021
3.7%
3.4%
4.0%
nov. 2021
4.0%
4.4%
4.2%
out. 2021
4.2%
4.0%
4.2%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido