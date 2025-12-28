CalendárioSeções

Japão - Vendas no Varejo (Anual) (Japan Retail Sales y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Consumidor
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem o volume total de vendas no varejo de bens e serviços no mês em comparação com mesmo mês do ano anterior. O indicador mostra a mudança no total de vendas no varejo, ajustada à inflação.

As vendas no varejo são um importante indicador da inflação no país e permitem avaliar o nível de gastos do consumidor. Trata-se também de um importante indicador de consumo doméstico, relacionado ao nível de confiança do consumidor e que reflete a taxa de crescimento da economia japonesa. É o principal indicador de gasto do consumidor, refletindo a maior parte da atividade econômica geral.

O Indicador de Vendas no Varejo (Retail Sales) reflete o volume de todos os produtos vendidos por lojas de varejo por mês, lojas essas selecionadas por tipo e tamanho, no Japão.

Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tais compras afetam o setor de varejo no Japão.

Um aumento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Vendas no Varejo (Anual) (Japan Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
-0.6%
0.5%
set. 2025
0.5%
-0.7%
-0.9%
ago. 2025
-1.1%
-1.7%
0.4%
jul. 2025
0.3%
2.5%
1.9%
jun. 2025
2.0%
2.3%
1.9%
mai. 2025
2.2%
3.0%
3.5%
abr. 2025
3.3%
3.1%
3.1%
mar. 2025
3.1%
2.8%
1.3%
fev. 2025
1.4%
3.9%
4.4%
jan. 2025
3.9%
3.6%
3.5%
dez. 2024
3.7%
1.2%
2.8%
nov. 2024
2.8%
2.6%
1.3%
out. 2024
1.6%
2.4%
0.7%
set. 2024
0.5%
2.8%
3.1%
ago. 2024
2.8%
2.9%
2.7%
jul. 2024
2.6%
2.7%
3.8%
jun. 2024
3.7%
2.2%
2.8%
mai. 2024
3.0%
2.0%
abr. 2024
2.4%
1.1%
mar. 2024
1.2%
4.6%
fev. 2024
4.6%
2.1%
jan. 2024
2.3%
2.4%
dez. 2023
2.1%
5.4%
nov. 2023
5.3%
5.8%
4.2%
out. 2023
4.2%
6.0%
6.2%
set. 2023
5.8%
6.1%
7.0%
ago. 2023
7.0%
5.9%
7.0%
jul. 2023
6.8%
5.9%
jun. 2023
5.9%
5.6%
5.7%
mai. 2023
5.7%
5.3%
5.1%
abr. 2023
5.0%
4.8%
6.9%
mar. 2023
7.2%
4.1%
7.3%
fev. 2023
6.6%
3.6%
5.0%
jan. 2023
6.3%
3.2%
3.8%
dez. 2022
3.8%
3.1%
2.5%
nov. 2022
2.6%
2.8%
4.4%
out. 2022
4.3%
2.5%
4.8%
set. 2022
4.5%
2.1%
4.1%
ago. 2022
4.1%
1.7%
2.4%
jul. 2022
2.4%
1.3%
1.5%
jun. 2022
1.5%
-0.5%
3.7%
mai. 2022
3.6%
-1.9%
3.1%
abr. 2022
2.9%
-2.8%
0.7%
mar. 2022
0.9%
-2.8%
-0.9%
fev. 2022
-0.8%
-2.2%
1.1%
jan. 2022
1.6%
-1.6%
1.2%
dez. 2021
1.4%
-0.9%
1.9%
nov. 2021
1.9%
0.1%
0.9%
out. 2021
0.9%
1.3%
-0.5%
