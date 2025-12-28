As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem o volume total de vendas no varejo de bens e serviços no mês em comparação com mesmo mês do ano anterior. O indicador mostra a mudança no total de vendas no varejo, ajustada à inflação.

As vendas no varejo são um importante indicador da inflação no país e permitem avaliar o nível de gastos do consumidor. Trata-se também de um importante indicador de consumo doméstico, relacionado ao nível de confiança do consumidor e que reflete a taxa de crescimento da economia japonesa. É o principal indicador de gasto do consumidor, refletindo a maior parte da atividade econômica geral.

O Indicador de Vendas no Varejo (Retail Sales) reflete o volume de todos os produtos vendidos por lojas de varejo por mês, lojas essas selecionadas por tipo e tamanho, no Japão.

Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tais compras afetam o setor de varejo no Japão.

Um aumento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês.

Últimos valores: