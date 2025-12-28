Calendário Econômico
Japão - Vendas no Varejo (Anual) (Japan Retail Sales y/y)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem o volume total de vendas no varejo de bens e serviços no mês em comparação com mesmo mês do ano anterior. O indicador mostra a mudança no total de vendas no varejo, ajustada à inflação.
As vendas no varejo são um importante indicador da inflação no país e permitem avaliar o nível de gastos do consumidor. Trata-se também de um importante indicador de consumo doméstico, relacionado ao nível de confiança do consumidor e que reflete a taxa de crescimento da economia japonesa. É o principal indicador de gasto do consumidor, refletindo a maior parte da atividade econômica geral.
O Indicador de Vendas no Varejo (Retail Sales) reflete o volume de todos os produtos vendidos por lojas de varejo por mês, lojas essas selecionadas por tipo e tamanho, no Japão.
Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tais compras afetam o setor de varejo no Japão.
Um aumento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Vendas no Varejo (Anual) (Japan Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress