CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Vendas no Varejo (Mensal) (Japan Retail Sales m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Consumidor
Alta N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) refletem o volume total de vendas no varejo de bens e serviços no mês de relatório em comparação com o anterior. O indicador tem uma grande volatilidade e é calculado tendo em conta o ajuste sazonal.

As vendas no varejo são um importante indicador da inflação no país e permitem avaliar o nível de gastos do consumidor. Números limpos sem grandes flutuações nas vendas de carros são dignos de nota, porque ilustram os padrões básicos e as tendências de consumo.

Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tais compras afetam o setor de varejo no Japão.

O crescimento do indicador pode ter um efeito positivo no iene japonês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Vendas no Varejo (Mensal) (Japan Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
0.4%
0.3%
set. 2025
0.3%
0.3%
-0.9%
ago. 2025
-1.1%
0.0%
-1.6%
jul. 2025
-1.6%
-0.3%
0.9%
jun. 2025
1.0%
-0.4%
-0.6%
mai. 2025
-0.2%
1.0%
0.7%
abr. 2025
0.5%
0.0%
-1.2%
mar. 2025
-1.2%
-0.8%
0.4%
fev. 2025
0.5%
1.0%
1.2%
jan. 2025
0.5%
0.4%
-0.8%
dez. 2024
-0.7%
0.0%
1.9%
nov. 2024
1.8%
0.6%
-0.2%
out. 2024
0.1%
0.0%
-2.2%
set. 2024
-2.3%
-0.8%
1.0%
ago. 2024
0.8%
1.1%
0.2%
jul. 2024
0.2%
0.1%
0.6%
jun. 2024
0.6%
1.7%
mai. 2024
1.7%
1.2%
abr. 2024
1.2%
-1.2%
mar. 2024
-1.2%
1.5%
fev. 2024
1.5%
0.2%
jan. 2024
0.8%
-2.9%
dez. 2023
-2.9%
1.0%
nov. 2023
1.0%
0.0%
-1.6%
out. 2023
-1.6%
0.1%
0.4%
set. 2023
-0.1%
-0.1%
0.2%
ago. 2023
0.1%
0.0%
2.2%
jul. 2023
2.1%
-0.4%
jun. 2023
-0.4%
0.2%
1.3%
mai. 2023
1.3%
-0.2%
-1.1%
abr. 2023
-1.2%
0.0%
0.3%
mar. 2023
0.6%
0.3%
1.4%
fev. 2023
1.4%
-0.3%
0.8%
jan. 2023
1.9%
-0.2%
1.1%
dez. 2022
1.1%
0.5%
-1.3%
nov. 2022
-1.1%
-0.2%
0.3%
out. 2022
0.2%
-0.3%
1.5%
set. 2022
1.1%
0.6%
1.3%
ago. 2022
1.4%
-0.2%
0.7%
jul. 2022
0.8%
-0.5%
-1.3%
jun. 2022
-1.4%
0.8%
0.7%
mai. 2022
0.6%
-0.1%
1.0%
abr. 2022
0.8%
-0.9%
1.7%
mar. 2022
2.0%
1.0%
-0.9%
fev. 2022
-0.8%
0.0%
-0.9%
jan. 2022
-1.9%
-1.2%
-1.2%
dez. 2021
-1.0%
1.1%
1.3%
nov. 2021
1.2%
0.5%
1.0%
out. 2021
1.1%
-1.6%
2.8%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido