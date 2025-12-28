As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) refletem o volume total de vendas no varejo de bens e serviços no mês de relatório em comparação com o anterior. O indicador tem uma grande volatilidade e é calculado tendo em conta o ajuste sazonal.

As vendas no varejo são um importante indicador da inflação no país e permitem avaliar o nível de gastos do consumidor. Números limpos sem grandes flutuações nas vendas de carros são dignos de nota, porque ilustram os padrões básicos e as tendências de consumo.

Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tais compras afetam o setor de varejo no Japão.

O crescimento do indicador pode ter um efeito positivo no iene japonês.

Últimos valores: