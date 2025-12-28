Calendário Econômico
Japão - Índice Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Baixa
|48.7
|
49.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|48.6
|
48.7
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Economy Watchers (Economy Watchers Current Index) reflete as tendências econômicas do Japão. É baseado em uma avaliação da atividade de famílias, de corporações e do emprego total no país.
O cálculo do índice é baseado em uma pesquisa com 2 000 funcionários, cuja posição permite monitorar atividades intimamente relacionadas à economia da região. Os resultados da pesquisa podem servir de base para avaliar tendências econômicas. Um valor acima de 50 indica otimismo, já um valor abaixo de 50, pessimismo.
Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos. A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários.
Os valores do índice acima da previsão são considerados favoráveis para cotações do iene, já valores abaixo do esperado são negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
