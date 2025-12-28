CalendárioSeções

Japão - Índice Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

Japão
JPY, Iene japonês
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Dinheiro
Baixa 48.7
49.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
48.6
48.7
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice Economy Watchers (Economy Watchers Current Index) reflete as tendências econômicas do Japão. É baseado em uma avaliação da atividade de famílias, de corporações e do emprego total no país.

O cálculo do índice é baseado em uma pesquisa com 2 000 funcionários, cuja posição permite monitorar atividades intimamente relacionadas à economia da região. Os resultados da pesquisa podem servir de base para avaliar tendências econômicas. Um valor acima de 50 indica otimismo, já um valor abaixo de 50, pessimismo.

Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos. A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários.

Os valores do índice acima da previsão são considerados favoráveis para cotações do iene, já valores abaixo do esperado são negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
48.7
49.1
out. 2025
N/D
48.0
47.1
set. 2025
47.1
46.7
46.7
ago. 2025
46.7
46.1
45.2
jul. 2025
45.2
45.9
45.0
jun. 2025
45.0
47.2
44.4
mai. 2025
44.4
41.2
42.6
abr. 2025
42.6
45.7
45.1
mar. 2025
45.1
46.6
45.6
fev. 2025
45.6
49.5
48.6
jan. 2025
48.6
51.0
49.0
dez. 2024
49.9
48.6
49.4
nov. 2024
49.4
45.9
47.5
out. 2024
47.5
50.0
47.8
set. 2024
47.8
51.3
49.0
ago. 2024
49.0
49.2
47.5
jul. 2024
47.5
47.3
47.0
jun. 2024
47.0
46.6
45.7
mai. 2024
45.7
48.3
47.4
abr. 2024
47.4
51.1
49.8
mar. 2024
49.8
52.9
51.3
fev. 2024
51.3
51.9
50.2
jan. 2024
50.2
50.8
51.8
dez. 2023
50.7
49.6
49.5
nov. 2023
49.5
49.8
49.5
out. 2023
49.5
51.9
49.9
set. 2023
49.9
54.2
53.6
ago. 2023
53.6
54.2
54.4
jul. 2023
54.4
54.5
53.6
jun. 2023
53.6
55.0
55.0
mai. 2023
55.0
54.1
54.6
abr. 2023
54.6
52.8
53.3
mar. 2023
53.3
50.4
52.0
fev. 2023
52.0
48.3
48.5
jan. 2023
48.5
48.1
48.7
dez. 2022
47.9
49.1
48.1
nov. 2022
48.1
49.3
49.9
out. 2022
49.9
47.1
48.4
set. 2022
48.4
44.7
45.5
ago. 2022
45.5
48.4
43.8
jul. 2022
43.8
53.6
52.9
jun. 2022
52.9
52.4
54.0
mai. 2022
54.0
49.2
50.4
abr. 2022
50.4
42.9
47.8
mar. 2022
47.8
37.8
37.7
fev. 2022
37.7
47.2
37.9
jan. 2022
37.9
56.6
57.5
dez. 2021
56.4
56.2
56.3
nov. 2021
56.3
49.0
55.5
out. 2021
55.5
55.9
42.1
