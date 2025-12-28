O Índice Economy Watchers (Economy Watchers Current Index) reflete as tendências econômicas do Japão. É baseado em uma avaliação da atividade de famílias, de corporações e do emprego total no país.

O cálculo do índice é baseado em uma pesquisa com 2 000 funcionários, cuja posição permite monitorar atividades intimamente relacionadas à economia da região. Os resultados da pesquisa podem servir de base para avaliar tendências econômicas. Um valor acima de 50 indica otimismo, já um valor abaixo de 50, pessimismo.

Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos. A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários.

Os valores do índice acima da previsão são considerados favoráveis para cotações do iene, já valores abaixo do esperado são negativos.

Últimos valores: