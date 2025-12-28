A Construção de Novas Casas Anualizada (Annualized Housing Starts) reflete a mudança anual no número de novos projetos de habitação iniciados no mês relatado. Os dados são publicados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

É difícil comparar os dados de construção com o mês anterior, pois os volumes são altamente dependentes da estação e de outros fatores. Por exemplo, os volumes de construção no Japão aumentam no verão e após a temporada de chuvas, já nas regiões mais frias eles diminuem drasticamente após o outono. Por isso, os indicadores de construção de moradias convertidos em valores anuais, ajustados pelas variações sazonais, são considerados os mais convenientes, pois são fáceis de comparar com indicadores anuais semelhantes.

Antes de iniciar uma construção, uma organização deve avisar. É com base nessas declarações que se calcula esse indicador. As empresas indicam a área e os custos de construção de um edifício, com base neles é possível avaliar o impacto em outras atividades de produção (por exemplo, na produção de materiais de construção) e no emprego nessa área. Além disso, um aumento na demanda por novas casas pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os compradores: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, o crescimento da demanda por novas habitações indica um aumento no bem-estar da população.

Diante de tudo isso, o crescimento no volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.

