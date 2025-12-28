CalendárioSeções

Japão - Construção de Novas Casas Anualizada (Japan Annualized Housing Starts)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Setor:
Alojamento
Baixa 0.718 milh
0.803 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.718 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Construção de Novas Casas Anualizada (Annualized Housing Starts) reflete a mudança anual no número de novos projetos de habitação iniciados no mês relatado. Os dados são publicados pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

É difícil comparar os dados de construção com o mês anterior, pois os volumes são altamente dependentes da estação e de outros fatores. Por exemplo, os volumes de construção no Japão aumentam no verão e após a temporada de chuvas, já nas regiões mais frias eles diminuem drasticamente após o outono. Por isso, os indicadores de construção de moradias convertidos em valores anuais, ajustados pelas variações sazonais, são considerados os mais convenientes, pois são fáceis de comparar com indicadores anuais semelhantes.

Antes de iniciar uma construção, uma organização deve avisar. É com base nessas declarações que se calcula esse indicador. As empresas indicam a área e os custos de construção de um edifício, com base neles é possível avaliar o impacto em outras atividades de produção (por exemplo, na produção de materiais de construção) e no emprego nessa área. Além disso, um aumento na demanda por novas casas pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os compradores: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, o crescimento da demanda por novas habitações indica um aumento no bem-estar da população.

Diante de tudo isso, o crescimento no volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Construção de Novas Casas Anualizada (Japan Annualized Housing Starts)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.718 milh
0.803 milh
out. 2025
0.803 milh
0.728 milh
set. 2025
0.728 milh
0.711 milh
ago. 2025
0.711 milh
0.712 milh
jul. 2025
0.712 milh
0.647 milh
jun. 2025
0.647 milh
0.529 milh
mai. 2025
0.529 milh
0.626 milh
abr. 2025
0.626 milh
1.080 milh
mar. 2025
1.080 milh
0.805 milh
fev. 2025
0.805 milh
0.774 milh
jan. 2025
0.774 milh
0.787 milh
dez. 2024
0.787 milh
0.775 milh
nov. 2024
0.775 milh
0.779 milh
out. 2024
0.779 milh
0.800 milh
set. 2024
0.800 milh
0.777 milh
ago. 2024
0.777 milh
0.773 milh
jul. 2024
0.773 milh
0.765 milh
jun. 2024
0.765 milh
0.813 milh
mai. 2024
0.813 milh
0.880 milh
abr. 2024
0.880 milh
0.760 milh
mar. 2024
0.760 milh
0.795 milh
fev. 2024
0.795 milh
0.802 milh
jan. 2024
0.802 milh
0.814 milh
dez. 2023
0.814 milh
0.775 milh
nov. 2023
0.775 milh
0.808 milh
out. 2023
0.808 milh
0.800 milh
set. 2023
0.800 milh
0.812 milh
ago. 2023
0.812 milh
0.778 milh
jul. 2023
0.778 milh
0.811 milh
jun. 2023
0.811 milh
0.862 milh
mai. 2023
0.862 milh
0.771 milh
abr. 2023
0.771 milh
0.877 milh
mar. 2023
0.877 milh
0.859 milh
fev. 2023
0.859 milh
0.893 milh
jan. 2023
0.893 milh
0.846 milh
dez. 2022
0.846 milh
0.838 milh
nov. 2022
0.838 milh
0.871 milh
out. 2022
0.871 milh
0.857 milh
set. 2022
0.857 milh
0.903 milh
ago. 2022
0.903 milh
0.825 milh
jul. 2022
0.825 milh
0.845 milh
jun. 2022
0.845 milh
0.828 milh
mai. 2022
0.828 milh
0.883 milh
abr. 2022
0.883 milh
0.927 milh
mar. 2022
0.927 milh
0.872 milh
fev. 2022
0.872 milh
0.820 milh
jan. 2022
0.820 milh
0.838 milh
dez. 2021
0.838 milh
0.848 milh
nov. 2021
0.848 milh
0.892 milh
out. 2021
0.892 milh
0.845 milh
