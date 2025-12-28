Os Empréstimos Bancários - Anual - (Bank Lending y/y) refletem a mudança de todos os empréstimos pendentes em bancos japoneses no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O Banco do Japão estabeleceu uma taxa de juros negativa, ou seja, uma taxa abaixo de zero. Trata-se uma política monetária não convencional usada para estimular a economia.

Por empréstimos do Banco do Japão, entendem-se empréstimos a um banco que possui uma conta corrente no Banco do Japão. Existem três tipos de empréstimos: desconto de letras, endosso de letras e cheque especial. Desconto de letras (taxa de desconto) — redesconto das contas comerciais que a instituição financeira abate do parceiro comercial para atender aos critérios de elegibilidade do desconto. O endosso de letras inclui notas promissórias, títulos do governo, títulos públicos de curto prazo, títulos garantidos pelo governo, títulos de agentes FILP, títulos municipais, títulos financeiros, títulos corporativos em geral, títulos estrangeiros denominados em ienes, etc. Para o uso flexível de empréstimos, as instituições financeiras fornecem segurança antecipadamente à principal agência do Banco do Japão. O cheque especial permite aos bancos tomar empréstimos emprestados de uma conta corrente no Banco do Japão.

Um aumento no valor do indicador acima da previsão pode afetar positivamente as cotações do iene. Os níveis de crédito aumentam com o aumento da confiança e do investimento dos negócios. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

