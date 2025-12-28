O Leilão JGB a 10 anos (10-Year JGB Auction) mostra dados sobre as vendas de dívida do Tesouro japonês com prazo de vencimento a 10 anos. Os governos emitem títulos para pedir empréstimos a compradores. A rentabilidade dos títulos do governo é o rendimento que o investidor receberá ao mantê-los até seu vencimento.

Os títulos japoneses são considerados ativos de baixo risco e de alta liquidez, pois são totalmente garantidos pelo governo. O Japão paga a dívida do país com títulos do governo. Atualmente, a dívida excede 1 000 trilhões de ienes, que é a maior dívida pública do mundo.

Agora, no Japão, há uma diminuição no número de investidores que compram títulos do governo. Isto é devido à instabilidade financeira. Por esse motivo, o governo pede à população que compre títulos do governo em pequenos volumes.

As flutuações da rentabilidade são indicativos da situação com a dívida pública e estão diretamente relacionados com as taxas de juros do iene. Os valores exibidos no calendário refletem o rendimento dos títulos japoneses.

O prazo de vencimento desses títulos é de até 50 anos. A emissão de títulos pelos governos visa cobrir o déficit do orçamento do estado e captar recursos para quitar dívidas. O juro de um título é a renda que um investidor receberá se ele a mantiver pelo período de validade até o vencimento. Todos os participantes recebem o mesmo rendimento conforme a taxa máxima adotada.

As flutuações no rendimento servem como um indicador da situação da dívida do estado. No momento da liberação, os investidores comparam a taxa média de leilão com o leilão anterior do mesmo título.

Últimos valores: