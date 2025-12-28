CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Leilão JGB a 10 anos (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Mercados
Moderada 1.872%
1.658%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.872%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Leilão JGB a 10 anos (10-Year JGB Auction) mostra dados sobre as vendas de dívida do Tesouro japonês com prazo de vencimento a 10 anos. Os governos emitem títulos para pedir empréstimos a compradores. A rentabilidade dos títulos do governo é o rendimento que o investidor receberá ao mantê-los até seu vencimento.

Os títulos japoneses são considerados ativos de baixo risco e de alta liquidez, pois são totalmente garantidos pelo governo. O Japão paga a dívida do país com títulos do governo. Atualmente, a dívida excede 1 000 trilhões de ienes, que é a maior dívida pública do mundo.

Agora, no Japão, há uma diminuição no número de investidores que compram títulos do governo. Isto é devido à instabilidade financeira. Por esse motivo, o governo pede à população que compre títulos do governo em pequenos volumes.

As flutuações da rentabilidade são indicativos da situação com a dívida pública e estão diretamente relacionados com as taxas de juros do iene. Os valores exibidos no calendário refletem o rendimento dos títulos japoneses.

O prazo de vencimento desses títulos é de até 50 anos. A emissão de títulos pelos governos visa cobrir o déficit do orçamento do estado e captar recursos para quitar dívidas. O juro de um título é a renda que um investidor receberá se ele a mantiver pelo período de validade até o vencimento. Todos os participantes recebem o mesmo rendimento conforme a taxa máxima adotada.

As flutuações no rendimento servem como um indicador da situação da dívida do estado. No momento da liberação, os investidores comparam a taxa média de leilão com o leilão anterior do mesmo título.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Leilão JGB a 10 anos (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
1.872%
1.658%
1.658%
1.635%
1.635%
1.612%
1.612%
1.462%
1.462%
1.442%
1.442%
1.512%
1.512%
1.274%
1.274%
1.405%
1.405%
1.404%
1.404%
1.260%
1.260%
1.140%
1.140%
1.084%
1.084%
0.997%
0.997%
0.871%
0.871%
0.915%
0.915%
0.926%
0.926%
1.091%
1.091%
1.048%
1.048%
0.857%
0.857%
0.753%
0.753%
0.718%
0.718%
0.741%
0.741%
0.596%
0.596%
0.697%
0.697%
0.910%
0.910%
0.768%
0.768%
0.657%
0.657%
0.594%
0.594%
0.428%
0.428%
0.436%
0.436%
0.426%
0.426%
0.456%
0.456%
0.500%
0.500%
0.485%
0.485%
0.500%
0.500%
0.250%
0.250%
0.248%
0.248%
0.248%
0.248%
0.235%
0.235%
0.168%
0.168%
0.248%
0.248%
0.239%
0.239%
0.239%
0.245%
0.201%
0.201%
0.179%
0.179%
0.175%
0.175%
0.096%
0.096%
0.060%
0.060%
0.107%
0.107%
0.049%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido