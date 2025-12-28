Calendário Econômico
Japão - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|Moderada
|3.4%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.6%
|
3.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no Produto Interno Bruto - anual - (Gross Domestic Product Price Index y/y) reflete a mudança no preço final de todos os bens produzidos no país, no trimestre atual em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em contraste com o índice de preços ao consumidor, ele não inclui preços de importação. Os dados são publicados cerca de dois meses após o período de reporte.
O PIB é um indicador numérico da força da economia de um país. No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China.
O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no PIB é considerado um indicador-chave das pressões inflacionárias e o principal indicador que o Banco do Japão usa para medir a inflação. Como este índice é a razão entre o PIB nominal e o PIB real, também representa a proporção entre flutuações de preços.
Quando o PIB nominal e o PIB real coincidem, as flutuações de preços não excedem as flutuações para o ano base. Quando os valores nominais do PIB excedem o PIB real, podemos esperar que a taxa final de inflação seja maior que o ano base, o que, por sua vez, leva a preços mais altos. Caso contrário, pode haver deflação, na qual caem os preços.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
