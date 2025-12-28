CalendárioSeções

Japão - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Preços
Moderada 3.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
4.6%
3.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no Produto Interno Bruto - anual - (Gross Domestic Product Price Index y/y) reflete a mudança no preço final de todos os bens produzidos no país, no trimestre atual em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em contraste com o índice de preços ao consumidor, ele não inclui preços de importação. Os dados são publicados cerca de dois meses após o período de reporte.

O PIB é um indicador numérico da força da economia de um país. No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China.

O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no PIB é considerado um indicador-chave das pressões inflacionárias e o principal indicador que o Banco do Japão usa para medir a inflação. Como este índice é a razão entre o PIB nominal e o PIB real, também representa a proporção entre flutuações de preços.

Quando o PIB nominal e o PIB real coincidem, as flutuações de preços não excedem as flutuações para o ano base. Quando os valores nominais do PIB excedem o PIB real, podemos esperar que a taxa final de inflação seja maior que o ano base, o que, por sua vez, leva a preços mais altos. Caso contrário, pode haver deflação, na qual caem os preços.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.4%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
2.8%
3.0%
2 trim. 2025
3.0%
3.0%
3.0%
2 trim. 2025 prelim.
3.0%
3.1%
3.3%
1 trim. 2025
3.3%
3.3%
3.3%
1 trim. 2025 prelim.
3.3%
2.2%
2.9%
4 trim. 2024
2.9%
2.8%
2.8%
4 trim. 2024 prelim.
2.8%
3.2%
2.4%
3 trim. 2024
2.4%
2.5%
2.5%
3 trim. 2024 prelim.
2.5%
2.2%
3.1%
2 trim. 2024
3.2%
3.0%
3.0%
2 trim. 2024 prelim.
3.0%
3.0%
3.4%
1 trim. 2024
3.4%
3.6%
3.6%
1 trim. 2024 prelim.
3.6%
4.0%
3.9%
4 trim. 2023
3.9%
3.8%
3.8%
4 trim. 2023 prelim.
3.8%
5.8%
5.2%
3 trim. 2023
5.3%
5.1%
5.1%
3 trim. 2023 prelim.
5.1%
4.2%
3.5%
2 trim. 2023
3.5%
3.4%
3.4%
2 trim. 2023 prelim.
3.4%
2.0%
2.0%
1 trim. 2023
2.0%
2.0%
2.0%
1 trim. 2023 prelim.
2.0%
1.2%
1.2%
4 trim. 2022
1.2%
1.1%
1.1%
4 trim. 2022 prelim.
1.1%
-0.3%
-0.4%
3 trim. 2022
-0.3%
-0.5%
-0.5%
3 trim. 2022 prelim.
-0.5%
-0.2%
-0.4%
2 trim. 2022
-0.3%
-0.4%
-0.4%
2 trim. 2022 prelim.
-0.4%
-0.2%
-0.5%
1 trim. 2022
-0.5%
-0.4%
-0.4%
1 trim. 2022 prelim.
-0.4%
-1.2%
-1.3%
4 trim. 2021
-1.3%
-1.3%
-1.3%
4 trim. 2021 prelim.
-1.3%
-1.2%
-1.2%
3 trim. 2021
-1.2%
-1.1%
-1.1%
3 trim. 2021 prelim.
-1.1%
-1.3%
-1.1%
2 trim. 2021
-1.1%
-0.7%
-0.7%
2 trim. 2021 prelim.
-0.7%
-0.4%
-0.1%
1 trim. 2021
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 trim. 2021 prelim.
-0.2%
0.2%
0.2%
4 trim. 2020
0.3%
0.2%
0.2%
4 trim. 2020 prelim.
0.2%
1.1%
1.2%
3 trim. 2020
1.2%
1.1%
1.1%
3 trim. 2020 prelim.
1.1%
1.3%
1.4%
2 trim. 2020
1.3%
1.5%
1.5%
2 trim. 2020 prelim.
1.5%
0.9%
0.9%
1 trim. 2020
0.9%
1.0%
0.9%
1 trim. 2020
0.9%
0.9%
0.9%
1 trim. 2020 prelim.
0.9%
1.0%
1.2%
4 trim. 2019
1.2%
1.3%
1.3%
4 trim. 2019 prelim.
1.3%
0.9%
0.6%
3 trim. 2019
0.6%
0.6%
0.6%
123
