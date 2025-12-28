O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no Produto Interno Bruto - anual - (Gross Domestic Product Price Index y/y) reflete a mudança no preço final de todos os bens produzidos no país, no trimestre atual em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em contraste com o índice de preços ao consumidor, ele não inclui preços de importação. Os dados são publicados cerca de dois meses após o período de reporte.

O PIB é um indicador numérico da força da economia de um país. No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China.

O Índice de Preços de Bens e Serviços Incluídos no PIB é considerado um indicador-chave das pressões inflacionárias e o principal indicador que o Banco do Japão usa para medir a inflação. Como este índice é a razão entre o PIB nominal e o PIB real, também representa a proporção entre flutuações de preços.

Quando o PIB nominal e o PIB real coincidem, as flutuações de preços não excedem as flutuações para o ano base. Quando os valores nominais do PIB excedem o PIB real, podemos esperar que a taxa final de inflação seja maior que o ano base, o que, por sua vez, leva a preços mais altos. Caso contrário, pode haver deflação, na qual caem os preços.

