Calendário Econômico
Japão - Vendas em Varejistas de Grande Porte (Anual) (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Moderada
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas em Varejistas de Grande Porte - Anual - (Large Retailer’s Sales y/y) refletem a mudança no valor total dos bens vendidos em lojas grandes, supermercados e hipermercados no Japão, no mês de relatórios em relação ao mesmo mês do ano passado.
O índice reflete o nível de consumo e a confiança do consumidor. Ele é usado para avaliar o nível de gastos do consumidor, a inflação e o desenvolvimento econômico do país. Por esse motivo, um aumento no valor do indicador pode ter um efeito positivo nas cotações do iene.
Os dados sobre as vendas de varejistas de grande porte são publicados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria e refletem o valor total dos produtos vendidos em grandes lojas, redes de varejo e supermercados. O índice é um importante indicador de consumo pessoal. Também está associado à confiança do consumidor e reflete a taxa de crescimento da economia japonesa.
Nos últimos anos, o estado das vendas no varejo no Japão se tornou mais complicado devido às lojas on-line estrangeiras. Com o início da difusão de smartphones desde 2010, a população, que inicialmente não possuía habilidades para trabalhar com tecnologia da informação, também começou a comprar produtos em lojas online. Tal propagação de lojas online tem um impacto negativo sobre os varejistas japoneses.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Vendas em Varejistas de Grande Porte (Anual) (Japan Large Retailer's Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
