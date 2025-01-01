As Atas da Reunião - do Banco do Japão - sobre Política Monetária (BoJ Monetary Policy Meeting Minutes) ocorre após a reunião do regulador, 8 vezes por ano, e contém o resumo das condições econômicas e financeiras do país, bem como a ata da reunião dos membros do Conselho de Administração do regulador. Normalmente, os analistas monitoram de perto as publicações em busca de sinais de endurecimento/flexibilização da política monetária na próxima reunião, e, além disso, conhecer a natureza dos debates e as opiniões. Dependendo do conteúdo do protocolo, sua publicação tem um efeito de curto prazo na taxa do iene japonês.

As atas das reuniões são um relatório detalhado sobre a reunião de há um mês. Elas contêm detalhes das condições econômicas que afetaram a decisão sobre as taxas de juros.

O Banco do Japão publica as atas da reunião sobre decisões de política monetária três dias úteis após a sua aprovação.