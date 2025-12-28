O Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio Ajustado - Mensal - (Tokyo CPI s.a. m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em comparação com o anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais.

Os preços de certos tipos de bens e serviços, especialmente de certos tipos de frutas e legumes, estão sujeitos a flutuações sazonais perceptíveis, que, em regra, são de natureza cíclica. Para nivelar o fator sazonal, é aplicado um ajuste, que permite comparar com maior eficácia o IPC por mês.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país.

O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Além disso, as estatísticas gerais estão relacionadas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ao contrário dos índices de preços em certas regiões, como o IPC do Distrito da Cidade de Tóquio.

Tóquio é uma cidade enorme e os preços costumam ser mais altos do que em outras regiões. Em particular, os aluguéis podem ser várias vezes mais custosos do que em outras áreas, acarretando uma diminuição do consumo. No entanto, como a renda média também é grande, é impossível julgar incondicionalmente o estado de consumo.

Se o valor do índice for maior que o esperado, a cotação da moeda nacional serão afetadas positivamente.

