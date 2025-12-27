CalendarioSecciones

Media Ponderada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Precios
Media 1.3% 1.8%
1.5%
1.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
1.6%
1.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
La Media Ponderada del IPC Básico del BoJ a/a muestra el cambio porcentual promedio ponderado en el precio de los bienes y servicios, excluyendo los precios de alimentos y energía, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPC que excluye los componentes más volátiles, sensibles a las fluctuaciones estacionales o la regulación gubernamental, se considera el reflejo más fiable de los precios al consumidor.

Los precios de los alimentos y la energía volátiles quedan excluidos del cálculo del IPC Básico. Asimismo, a los componentes individuales se les asignan pesos concretos de acuerdo con la estructura de gastos del hogar a partir del año base 2015. El gobierno publica los datos de la Media Ponderada del IPC Básico como parte de las estadísticas oficiales. Los datos mensuales se publican más cerca del final del mes siguiente al informe.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas generales se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Un crecimiento en la Media Ponderada del IPC Básico muestra un aumento en los precios de la cesta de consumo en comparación con el periodo de referencia y, por consiguiente, indica un mayor coste de vida en el país. El crecimiento acelerado del IPC indica un aumento en la inflación al consumidor.

Los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran favorables para las cotizaciones del JPY (ya que el Banco de Japón puede aumentar las tasas para combatir la inflación, lo que a su vez puede atraer la inversión extranjera).

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Ponderada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
1.3%
1.8%
1.5%
oct 2025
1.5%
1.3%
1.4%
sept 2025
1.4%
1.1%
1.1%
ago 2025
1.1%
1.3%
1.1%
jul 2025
1.1%
1.6%
1.4%
jun 2025
1.4%
1.8%
1.7%
may 2025
1.7%
1.6%
1.7%
abr 2025
1.7%
1.4%
1.4%
mar 2025
1.4%
1.6%
1.4%
feb 2025
1.4%
1.3%
1.4%
ene 2025
1.4%
0.8%
1.0%
dic 2024
1.0%
0.2%
0.9%
nov 2024
0.9%
0.3%
0.8%
oct 2024
0.8%
0.4%
0.8%
sept 2024
0.8%
0.3%
0.7%
ago 2024
0.7%
1.0%
1.1%
jul 2024
1.1%
1.2%
1.4%
jun 2024
1.4%
1.0%
1.3%
may 2024
1.3%
1.2%
1.1%
abr 2024
1.1%
1.4%
1.3%
mar 2024
1.3%
1.7%
1.4%
feb 2024
1.4%
1.9%
1.9%
ene 2024
1.9%
1.7%
1.6%
dic 2023
1.6%
1.8%
1.7%
nov 2023
1.7%
2.4%
2.2%
oct 2023
2.2%
2.2%
2.0%
sept 2023
2.0%
1.9%
1.8%
ago 2023
1.8%
1.7%
1.6%
jul 2023
1.6%
1.6%
1.4%
jun 2023
1.4%
1.4%
1.4%
may 2023
1.4%
1.5%
1.2%
abr 2023
1.2%
1.3%
1.0%
mar 2023
1.0%
0.5%
0.8%
feb 2023
0.8%
1.4%
1.1%
ene 2023
1.1%
1.7%
1.4%
dic 2022
1.4%
1.4%
1.2%
nov 2022
1.2%
1.3%
1.1%
oct 2022
1.1%
0.6%
0.5%
sept 2022
0.5%
0.5%
0.5%
ago 2022
0.5%
0.4%
0.3%
jul 2022
0.3%
0.5%
0.5%
jun 2022
0.5%
0.0%
0.4%
may 2022
0.4%
0.2%
0.3%
abr 2022
0.3%
0.2%
0.2%
mar 2022
0.2%
0.2%
0.1%
feb 2022
0.1%
0.2%
0.2%
ene 2022
0.2%
0.1%
0.1%
dic 2021
0.1%
0.1%
0.1%
nov 2021
0.1%
0.2%
0.1%
oct 2021
0.1%
0.2%
0.2%
