Calendario económico
Media Ponderada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|Media
|1.3%
|1.8%
|
1.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.6%
|
1.3%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Media Ponderada del IPC Básico del BoJ a/a muestra el cambio porcentual promedio ponderado en el precio de los bienes y servicios, excluyendo los precios de alimentos y energía, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPC que excluye los componentes más volátiles, sensibles a las fluctuaciones estacionales o la regulación gubernamental, se considera el reflejo más fiable de los precios al consumidor.
Los precios de los alimentos y la energía volátiles quedan excluidos del cálculo del IPC Básico. Asimismo, a los componentes individuales se les asignan pesos concretos de acuerdo con la estructura de gastos del hogar a partir del año base 2015. El gobierno publica los datos de la Media Ponderada del IPC Básico como parte de las estadísticas oficiales. Los datos mensuales se publican más cerca del final del mes siguiente al informe.
El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas generales se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Un crecimiento en la Media Ponderada del IPC Básico muestra un aumento en los precios de la cesta de consumo en comparación con el periodo de referencia y, por consiguiente, indica un mayor coste de vida en el país. El crecimiento acelerado del IPC indica un aumento en la inflación al consumidor.
Los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran favorables para las cotizaciones del JPY (ya que el Banco de Japón puede aumentar las tasas para combatir la inflación, lo que a su vez puede atraer la inversión extranjera).
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Ponderada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
