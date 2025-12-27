Calendario económico
Balanza comercial de Japón (Japan Trade Balance)
La Balanza Comercial muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La influencia del informe de la Balanza Comercial en el yen japonés es ambigua y depende de otros muchos indicadores económicos.
La Balanza Comercial mide la diferencia de valor entre los bienes importados y los exportados durante el periodo del informe. Un valor positivo de la balanza indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. Un valor positivo indica que se han exportado más bienes y servicios de los que se han importado.
Japón no es un país donde se pueda extraer petróleo crudo, por lo que la mayor parte de la energía depende de los países productores de petróleo. También existe energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y nuclear, pero estos tipos de energía tienen un impacto menor en comparación con la energía térmica. Por consiguiente, el país tiene que importar petróleo crudo en grandes cantidades, lo cual tiene una gran influencia en la balanza comercial.
La Balanza Comercial de Japón entró en rojo cuando los precios del petróleo aumentaron bruscamente, pero, básicamente, siempre está en negro. Esto se debe a que la exportación japonesa incluye productos industriales de alto valor agregado, mientras que las importaciones suelen incluir una gran cantidad de energía y materias primas industriales, que tienen una probabilidad significativamente menor de aumentar.
Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.
