El Índice de Gastos de Capital de las Pequeñas Empresas de Tankan del Banco de Japón es un pronóstico trimestral anual sobre los gastos en todos los sectores de la economía japonesa, excepto los bancos. Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística. Su objetivo es entender con precisión las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria.

Se entiende por pequeña una industria que: en el caso de los negocios mayoristas, tiene un capital inferior a 100 millones de yenes y menos de cien empleados; en la manufactura y otros casos, tiene un capital inferior a 300 millones de yenes y un número de empleados inferior a trescientas personas.

La encuesta se realiza trimestralmente para aproximadamente 10,000 empresas en todo el país.

El índice se usa para valorar el clima de inversión en Japón. Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en el yen japonés.

Durante la fase de recuperación económica, tuvo lugar una fuerte inversión de capital en el contexto de los beneficios corporativos favorables. No obstante, si analizamos los gastos de capital en la fase de recuperación económica desde el punto de vista de la relación entre los ingresos ordinarios y los flujos de efectivo, se muestran más cautelosos que en el pasado.

Gráfico de los últimos valores: