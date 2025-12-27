El Índice de Precio de Bienes Corporativos del Banco de Japón a/a muestra el cambio en los precios de los productos nacionales en el mes especificado, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este índice de precios muestra los precios de los productos negociados entre empresas. Este índice se calcula desde enero de 2003. Antes se conocía como índice de precios al por mayor.

Aunque el Banco de Japón no es un organismo administrativo gubernamental, se considera que la política monetaria pertenece a la categoría administrativa y está de acuerdo con el Comité Administrativo Independiente.

Si bien la estabilidad de los precios a largo plazo es importante desde un punto de vista macroeconómico, el sector político suele preferir adoptar un enfoque a corto plazo, por lo que se reconoce la autonomía desde la perspectiva de la seguridad del interés público a largo plazo y la neutralidad política.

El Índice de Precio de Bienes Corporativos (CGPI) es un índice que mide el cambio en el precio de venta de productos comprados por las compañías japonesas. El CPGI mide los cambios en las tasas de inflación en Japón desde el punto de vista del fabricante y se correlaciona con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En Japón se dan muchos desastres de importancia, que pueden tener un fuerte impacto en este índice.

Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY, mientras que los inferiores a lo esperado se interpretan como negativos/bajistas para el JPY.

