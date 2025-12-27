Calendario económico
Índice Básico de Precios al Consumidor en Japón a/a (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Media
|3.0%
|2.8%
|
3.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.8%
|
3.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El IPC a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice valora el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales. Los precios de los alimentos quedan excluidos del cálculo del índice, debido a su alta volatilidad.
Este índice se usa para medir la inflación y el desarrollo económico en el país. El Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) Nacional es un indicador que mide las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios, excluyendo los alimentos y la energía.
El IPC mide las fluctuaciones en los precios desde la perspectiva del consumidor. Un crecimiento superior al esperado se considera positivo para el yen japonés.
El BoJ suele prestar más atención a los datos sobre la inflación subyacente. El índice es una forma importante de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación en Japón. En los últimos años, el consumo se ha ralentizado en Japón, y se espera que el incremento de los impuestos al consumo reduzca aún más el consumo en el futuro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor en Japón a/a (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress