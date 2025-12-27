El IPC a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice valora el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales. Los precios de los alimentos quedan excluidos del cálculo del índice, debido a su alta volatilidad.

Este índice se usa para medir la inflación y el desarrollo económico en el país. El Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) Nacional es un indicador que mide las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios, excluyendo los alimentos y la energía.

El IPC mide las fluctuaciones en los precios desde la perspectiva del consumidor. Un crecimiento superior al esperado se considera positivo para el yen japonés.

El BoJ suele prestar más atención a los datos sobre la inflación subyacente. El índice es una forma importante de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación en Japón. En los últimos años, el consumo se ha ralentizado en Japón, y se espera que el incremento de los impuestos al consumo reduzca aún más el consumo en el futuro.

Gráfico de los últimos valores: