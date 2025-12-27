El Índice de Producción Industrial de Japón m/m mide la producción mensual de la industria manufacturera en Japón. Aunque este sector de la economía contribuye a una pequeña parte del PIB nacional, la producción industrial es sensible a las tasas y la demanda del consumidor. Por consiguiente, el pronóstico de la producción industrial con un mes de anticipación permite predecir futuros cambios en el PIB.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria realiza una encuesta periódica sobre la producción, durante la cual publica un pronóstico de producción a 1-2 meses. Este informe contiene datos sobre todos los sectores de Japón, incluidos la industria, la minería y la energía.

El propósito del pronóstico de producción mensual es preparar la base para el cálculo de los volúmenes de producción planificados para el mes actual y los siguientes. Este indicador puede mostrar condiciones comerciales cambiantes y ofrecer una idea de hacia dónde se moverá la economía en un futuro próximo.

Dado que la producción muestra el estado de la economía, un pronóstico favorable se considera positivo para la economía en su conjunto y para las cotizaciones del yen japonés. Por el contrario, un pronóstico negativo puede significar una desaceleración en el desarrollo de la economía nacional y tener un efecto adverso en la moneda nacional.

Gráfico de los últimos valores: