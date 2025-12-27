Calendario económico
Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)
Los datos sobre Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a son publicados mensualmente por la Asociación de Fabricantes de Herramientas Mecánicas de Japón. Las cifras muestran los cambios en el valor de todos los pedidos recibidos por los fabricantes de herramientas mecánicas de Japón.
El informe tiene dos versiones, la preliminar y la final. Ambas suelen estar bien correlacionadas, por consiguiente, se le presta más atención a la publicación preliminar.
Las herramientas mecánicas y los equipos industriales son medios de producción. Por consiguiente, el presente indicador es considerado el indicador principal de la actividad del sector de gasto de capital y producción: el crecimiento de los pedidos de herramientas mecánicas precede al crecimiento de la producción. Por el contrario, una disminución en los pedidos de herramientas mecánicas se considera desfavorable, ya que provoca la incertidumbre de los inversores sobre la situación económica, así como una posible disminución en la producción y recortes de empleo.
Dado que el índice se considera un indicador principal de la producción y la economía nacional, la publicación puede tener un impacto limitado en el yen japonés. Un valor superior a lo esperado se considera positivo para el JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)".
