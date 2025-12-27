CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Asociación de Fabricantes de Herramientas Mecánicas de Japón (Japan Machine Tool Builders' Association)
Sector:
Negocios
Baja N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Los datos sobre Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a son publicados mensualmente por la Asociación de Fabricantes de Herramientas Mecánicas de Japón. Las cifras muestran los cambios en el valor de todos los pedidos recibidos por los fabricantes de herramientas mecánicas de Japón.

El informe tiene dos versiones, la preliminar y la final. Ambas suelen estar bien correlacionadas, por consiguiente, se le presta más atención a la publicación preliminar.

Las herramientas mecánicas y los equipos industriales son medios de producción. Por consiguiente, el presente indicador es considerado el indicador principal de la actividad del sector de gasto de capital y producción: el crecimiento de los pedidos de herramientas mecánicas precede al crecimiento de la producción. Por el contrario, una disminución en los pedidos de herramientas mecánicas se considera desfavorable, ya que provoca la incertidumbre de los inversores sobre la situación económica, así como una posible disminución en la producción y recortes de empleo.

Dado que el índice se considera un indicador principal de la producción y la economía nacional, la publicación puede tener un impacto limitado en el yen japonés. Un valor superior a lo esperado se considera positivo para el JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos de Herramientas Mecánicas de Japón a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
oct 2025
N/D
9.9%
sept 2025
9.9%
8.5%
ago 2025
8.1%
-0.5%
jul 2025
3.6%
-0.5%
jun 2025
-0.5%
3.4%
may 2025
3.4%
7.7%
abr 2025
7.7%
11.4%
mar 2025
11.4%
3.5%
feb 2025
3.4%
4.7%
ene 2025
4.7%
12.6%
dic 2024
11.2%
3.0%
nov 2024
3.0%
9.4%
oct 2024
9.3%
-6.4%
sept 2024
-6.5%
-3.5%
ago 2024
-3.5%
8.4%
jul 2024
8.4%
9.7%
jun 2024
9.7%
4.2%
may 2024
4.2%
-11.6%
abr 2024
-11.6%
-8.5%
mar 2024
-8.5%
-8.0%
feb 2024
-8.0%
-14.1%
ene 2024
-14.1%
-9.6%
dic 2023
-9.9%
-13.6%
nov 2023
-13.6%
-20.6%
oct 2023
-20.6%
-11.2%
sept 2023
-11.2%
-17.5%
ago 2023
-17.6%
-19.7%
jul 2023
-19.8%
-22.2%
jun 2023
-21.7%
-22.2%
may 2023
-22.2%
-14.4%
abr 2023
-12.7%
-15.2%
mar 2023
-15.2%
-10.7%
feb 2023
-10.7%
-9.7%
ene 2023
-9.7%
1.0%
dic 2022
1.0%
-7.8%
nov 2022
-7.8%
-5.5%
oct 2022
-5.4%
4.3%
sept 2022
4.3%
10.7%
ago 2022
10.7%
5.5%
jul 2022
5.5%
17.1%
jun 2022
17.1%
23.7%
may 2022
23.7%
25.0%
abr 2022
25.0%
30.2%
mar 2022
30.2%
31.6%
feb 2022
31.6%
61.4%
ene 2022
61.4%
40.5%
dic 2021
40.5%
64.0%
nov 2021
64.0%
81.5%
oct 2021
81.5%
71.9%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración