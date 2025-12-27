El Pronóstico de la Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan muestra una encuesta realizada a las pequeñas empresas industriales en Japón sobre el entorno empresarial y el ritmo de crecimiento económico para el próximo trimestre. Se pregunta a los encuestados sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, los inventarios, los volúmenes de producción, el empleo, las ganancias, etc. Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria.

La encuesta se realiza trimestralmente a aproximadamente 10,000 pequeñas empresas en todo el país. Se entiende por pequeña una empresa que: en el caso de los negocios mayoristas, tiene un capital inferior a 100 millones de yenes y menos de cien empleados; en la manufactura y otros casos, tiene un capital inferior a 300 millones de yenes y un número de empleados inferior a trescientas personas.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.

El sentimiento empresarial en las pequeñas y medianas empresas se redujo drásticamente después del shock de Lehman. No obstante, desde entonces se ha estado recuperando y las encuestas han alcanzado el nivel anterior al shock de Lehman. Las industrias mayorista, minorista y de servicios suelen mantenerse planas, mientras que las industrias manufactureras y de construcción se encuentran en declive.

Hay muchas pequeñas y medianas empresas en Japón, pero en los últimos años hay problemas de bancarrota debido al envejecimiento de los gerentes y la falta de sucesores.

Gráfico de los últimos valores: