Calendario económico
Pronóstico de la Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
|Baja
|2
|-1
|
-1
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2
|
2
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Pronóstico de la Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan muestra una encuesta realizada a las pequeñas empresas industriales en Japón sobre el entorno empresarial y el ritmo de crecimiento económico para el próximo trimestre. Se pregunta a los encuestados sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, los inventarios, los volúmenes de producción, el empleo, las ganancias, etc. Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria.
La encuesta se realiza trimestralmente a aproximadamente 10,000 pequeñas empresas en todo el país. Se entiende por pequeña una empresa que: en el caso de los negocios mayoristas, tiene un capital inferior a 100 millones de yenes y menos de cien empleados; en la manufactura y otros casos, tiene un capital inferior a 300 millones de yenes y un número de empleados inferior a trescientas personas.
Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.
El sentimiento empresarial en las pequeñas y medianas empresas se redujo drásticamente después del shock de Lehman. No obstante, desde entonces se ha estado recuperando y las encuestas han alcanzado el nivel anterior al shock de Lehman. Las industrias mayorista, minorista y de servicios suelen mantenerse planas, mientras que las industrias manufactureras y de construcción se encuentran en declive.
Hay muchas pequeñas y medianas empresas en Japón, pero en los últimos años hay problemas de bancarrota debido al envejecimiento de los gerentes y la falta de sucesores.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de la Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
