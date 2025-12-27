CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Pedidos de Construcción de Japón a/a (Japan Construction Orders y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Sector:
Negocios
Baja 9.5% 10.6%
-10.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
39.7%
9.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El indicador de Pedidos de Construcción de Japón a/a muestra el cambio en el número de pedidos entrantes recibidos en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas se recopilan con la ayuda de una encuesta realizada a empresas constructoras. Un último informe, así como el informe de Big 50 Constructor se publican el último día hábil del mes reportado. El informe completo se publica alrededor del día 10 del mes siguiente.

El indicador mide por separado los pedidos recibidos del sector público y los recibidos del sector privado. El primer grupo muestra el nivel de bienestar de la población, mientras que el segundo muestra cómo valora el gobierno la situación económica actual.

Los pedidos de construcción están directamente relacionados con otras actividades de producción (por ejemplo, la producción de materiales de construcción) y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, un crecimiento en el número de pedidos puede conllevar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como muebles, electrodomésticos, etcétera. En general, el aumento del número de pedidos indica una situación económica favorable en el país.

Por consiguiente, si los valores de los pedidos de construcción son más altos de lo esperado, pueden influir positivamente en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos de Construcción de Japón a/a (Japan Construction Orders y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
oct 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
sept 2025
34.7%
47.5%
38.9%
ago 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
jul 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
jun 2025
22.5%
28.8%
14.0%
may 2025
14.0%
13.8%
52.7%
abr 2025
52.7%
12.3%
3.5%
mar 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
feb 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
ene 2025
12.2%
11.3%
8.1%
dic 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
nov 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
oct 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
sept 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
ago 2024
8.7%
41.1%
62.8%
jul 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
jun 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
may 2024
2.1%
6.2%
26.4%
abr 2024
26.4%
5.3%
31.4%
mar 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
feb 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
ene 2024
9.1%
5.8%
0.4%
dic 2023
0.4%
17.5%
33.6%
nov 2023
33.6%
0.3%
4.2%
oct 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
sept 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
ago 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
jul 2023
8.7%
2.1%
8.6%
jun 2023
8.6%
7.6%
4.2%
may 2023
4.2%
7.0%
16.2%
abr 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
mar 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
feb 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
ene 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
dic 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
nov 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
oct 2022
7.9%
8.9%
36.6%
sept 2022
36.6%
0.5%
17.9%
ago 2022
17.9%
5.7%
2.8%
jul 2022
2.8%
8.7%
15.5%
jun 2022
15.5%
4.2%
19.5%
may 2022
30.5%
4.9%
30.5%
abr 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
mar 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
feb 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
ene 2022
11.0%
9.8%
4.8%
dic 2021
4.8%
10.1%
11.6%
nov 2021
11.6%
4.9%
2.1%
oct 2021
2.1%
6.7%
27.3%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración