Calendario económico
Pedidos de Construcción de Japón a/a (Japan Construction Orders y/y)
|Baja
|9.5%
|10.6%
|
-10.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|39.7%
|
9.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador de Pedidos de Construcción de Japón a/a muestra el cambio en el número de pedidos entrantes recibidos en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas se recopilan con la ayuda de una encuesta realizada a empresas constructoras. Un último informe, así como el informe de Big 50 Constructor se publican el último día hábil del mes reportado. El informe completo se publica alrededor del día 10 del mes siguiente.
El indicador mide por separado los pedidos recibidos del sector público y los recibidos del sector privado. El primer grupo muestra el nivel de bienestar de la población, mientras que el segundo muestra cómo valora el gobierno la situación económica actual.
Los pedidos de construcción están directamente relacionados con otras actividades de producción (por ejemplo, la producción de materiales de construcción) y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, un crecimiento en el número de pedidos puede conllevar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como muebles, electrodomésticos, etcétera. En general, el aumento del número de pedidos indica una situación económica favorable en el país.
Por consiguiente, si los valores de los pedidos de construcción son más altos de lo esperado, pueden influir positivamente en las cotizaciones del yen japonés.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos de Construcción de Japón a/a (Japan Construction Orders y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
