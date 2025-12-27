El Índice de Producción Industrial a/a refleja el cambio en la producción del sector industrial japonés en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Este informe contiene datos sobre todos los sectores de la producción de Japón, incluidos la industria, la minería y la energía.

El propósito de este índice es comprender las actividades abarcadas por la producción, el envío y el inventario en los sitios comerciales nacionales que producen productos industriales, el estado operativo de la fabricación de equipos industriales y las tendencias en la capacidad de producción de diversos equipos.

Se trata de uno de los indicadores clave de la economía japonesa, dado que el PIB de Japón depende en gran medida de la exportación de bienes industriales. Comprendiendo el plan para los dos próximos meses de producción, se hace posible entender de forma rápida las actividades de producción en Japón.

Un crecimiento de la producción industrial por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del yen.

El indicador goza de gran atención por parte de los expertos, pues cubre la producción en todo el país y tiene un alto nivel de eficiencia. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores: