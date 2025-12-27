El Índice de Precios al Consumidor ajustado estacionalmente muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice mide el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales. El índice se usa para medir la inflación.

Los precios de algunos bienes y servicios, especialmente para ciertos tipos de frutas y verduras, están sujetos a considerables fluctuaciones estacionales, que generalmente tienen una naturaleza cíclica. Así, se aplica un ajuste para evitar los efectos estacionales y permitir una comparación eficiente del IPC mes tras mes.

El peso de cada elemento usado en el cálculo del índice se basa en los resultados de una encuesta realizada a los hogares por la Oficina de Estadística y el Ministerio del Interior. Los precios de los artículos se basan en los precios minoristas recopilados por una encuesta estadística sobre precios minoristas realizada por el Ministerio del Interior y la Oficina de Estadística.

En general, el IPC es una herramienta importante para medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. Los efectos en las divisas pueden variar en ambas direcciones: en general, el crecimiento del IPC puede conducir a una subida en las tasas de interés y un aumento en las divisas locales. No obstante, en condiciones de recesión, el aumento del IPC puede conducir a una recesión económica más severa y una caída de la divisa local.

En condiciones de desarrollo económico normales, un aumento por encima de las expectativas puede considerarse positivo para el yen japonés. Además, los resultados se usan como base para diversas medidas económicas y revisiones de pensiones.

Gráfico de los últimos valores: