Pronóstico de Producción Industrial de Japón con 2 meses de Antelación m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Sector:
Negocios
Baja
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Producción Industrial de Japón m/m mide la producción mensual de la industria manufacturera, mientras que el valor pronosticado muestra el nivel de producción esperado después de dos meses. Este pronóstico se prepara usando los datos de producción actuales para todos los sectores de Japón, incluidos la industria, la minería y la energía.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria realiza una encuesta periódica sobre la producción, durante la cual publica un pronóstico de producción a 1-2 meses. Aunque este sector de la economía contribuye a una pequeña parte del PIB nacional, la producción industrial es sensible a las tasas y la demanda del consumidor. Por consiguiente, el pronóstico de la producción industrial con dos meses de anticipación permite predecir futuros cambios en el PIB.

El propósito del pronóstico de producción mensual es preparar la base para el cálculo de los volúmenes de producción planificados para el mes actual y los siguientes. Este indicador puede mostrar condiciones comerciales cambiantes y ofrecer una idea de hacia dónde se moverá la economía en un futuro próximo.

Dado que la producción muestra el estado de la economía, un pronóstico favorable se considera positivo para la economía en su conjunto y para las cotizaciones del yen japonés. Por el contrario, un pronóstico negativo puede significar una desaceleración en el desarrollo de la economía nacional y tener un efecto adverso en la moneda nacional.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de Producción Industrial de Japón con 2 meses de Antelación m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
ene 2026
N/D
dic 2025
N/D
-0.9%
nov 2025
-0.9%
1.2%
oct 2025
1.2%
-0.3%
sept 2025
-0.3%
0.8%
ago 2025
0.8%
-0.7%
jul 2025
-0.7%
-3.4%
jun 2025
-3.4%
3.9%
may 2025
3.9%
0.1%
abr 2025
0.1%
-2.0%
mar 2025
-2.0%
1.2%
feb 2025
1.2%
1.3%
ene 2025
1.3%
-0.5%
dic 2024
-0.5%
-3.7%
nov 2024
-3.7%
6.1%
oct 2024
6.1%
-3.3%
sept 2024
-3.3%
0.7%
ago 2024
0.7%
3.6%
jul 2024
3.6%
-5.6%
jun 2024
-5.6%
4.4%
may 2024
4.4%
3.3%
abr 2024
3.3%
2.0%
mar 2024
2.0%
2.2%
feb 2024
2.2%
-7.2%
ene 2024
-7.2%
3.2%
dic 2023
3.2%
-2.8%
nov 2023
-2.8%
3.8%
oct 2023
3.8%
2.4%
sept 2023
2.4%
1.1%
ago 2023
1.1%
-0.6%
jul 2023
-0.6%
1.2%
jun 2023
1.2%
-2.0%
may 2023
-2.0%
4.4%
abr 2023
4.4%
0.7%
mar 2023
0.7%
4.1%
feb 2023
4.1%
-0.6%
ene 2023
-0.6%
2.4%
dic 2022
2.4%
0.8%
nov 2022
0.8%
3.2%
oct 2022
3.2%
0.8%
sept 2022
0.8%
6.0%
ago 2022
6.0%
2.5%
jul 2022
2.5%
8.9%
jun 2022
8.9%
-0.8%
may 2022
-0.8%
9.6%
abr 2022
9.6%
0.1%
mar 2022
0.1%
2.2%
feb 2022
2.2%
5.0%
ene 2022
5.0%
2.1%
dic 2021
2.1%
5.7%
Exportar informe

