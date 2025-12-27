Calendario económico
Pronóstico de Producción Industrial de Japón con 2 meses de Antelación m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)
El Índice de Producción Industrial de Japón m/m mide la producción mensual de la industria manufacturera, mientras que el valor pronosticado muestra el nivel de producción esperado después de dos meses. Este pronóstico se prepara usando los datos de producción actuales para todos los sectores de Japón, incluidos la industria, la minería y la energía.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria realiza una encuesta periódica sobre la producción, durante la cual publica un pronóstico de producción a 1-2 meses. Aunque este sector de la economía contribuye a una pequeña parte del PIB nacional, la producción industrial es sensible a las tasas y la demanda del consumidor. Por consiguiente, el pronóstico de la producción industrial con dos meses de anticipación permite predecir futuros cambios en el PIB.
El propósito del pronóstico de producción mensual es preparar la base para el cálculo de los volúmenes de producción planificados para el mes actual y los siguientes. Este indicador puede mostrar condiciones comerciales cambiantes y ofrecer una idea de hacia dónde se moverá la economía en un futuro próximo.
Dado que la producción muestra el estado de la economía, un pronóstico favorable se considera positivo para la economía en su conjunto y para las cotizaciones del yen japonés. Por el contrario, un pronóstico negativo puede significar una desaceleración en el desarrollo de la economía nacional y tener un efecto adverso en la moneda nacional.
