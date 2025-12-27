CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de las Condiciones de la Gran Manufactura en Japón (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Ministerio de Finanzas (Ministry of Finance)
Sector:
Negocios
Media 4.7 0.2
3.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.0
4.7
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Sentimiento Empresarial (BSI) de las Condiciones de las Grandes Empresas Manufactureras muestra cómo valoran los principales fabricantes japoneses el entorno empresarial. Se considera un indicador clave de la fortaleza de la economía japonesa, que depende en gran medida de la industria manufacturera.

El índice se calcula mensualmente usando como base una encuesta realizada a los gerentes de compañías industriales con un capital corporativo de no menos de mil millones de yenes. Solo hay 2500 empresas con un capital de más de mil millones de yenes.

Este índice define el sentimiento en la industria manufacturera de Japón y el estado general de la economía, y permite pronosticar el movimiento del Índice de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan, publicado una semana después.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de las Condiciones de la Gran Manufactura en Japón (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
4.7
0.2
3.8
3 T 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 T 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 T 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 T 2024
6.3
2.9
4.5
3 T 2024
4.5
3.8
-1.0
2 T 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 T 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 T 2023
5.7
7.3
5.4
3 T 2023
5.4
1.2
-0.4
2 T 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 T 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 T 2022
-3.6
0.1
1.7
3 T 2022
1.7
3.5
-9.9
2 T 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 T 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 T 2021
7.9
18.8
7.0
3 T 2021
7.0
24.7
-1.4
2 T 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 T 2021
1.6
25.9
21.6
4 T 2020
21.6
8.8
0.1
3 T 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 T 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 T 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 T 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 T 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 T 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 T 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 T 2018
5.5
8.3
6.5
3 T 2018
6.5
3.6
-3.2
2 T 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 T 2018
2.9
-1.8
9.7
4 T 2017
9.7
4.2
9.4
3 T 2017
9.4
4.8
-2.9
2 T 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 T 2017
1.1
7.5
4 T 2016
7.5
2.9
3 T 2016
2.9
-11.1
2 T 2016
-11.1
-7.9
1 T 2016
-7.9
3.8
4 T 2015
3.8
11.0
3 T 2015
11.0
-6.0
2 T 2015
-6.0
2.4
1 T 2015
2.4
8.1
4 T 2014
8.1
12.7
3 T 2014
12.7
-13.9
2 T 2014
-13.9
12.5
1 T 2014
12.5
9.7
4 T 2013
9.7
15.2
3 T 2013
15.2
5.0
12
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración