El Índice de Sentimiento Empresarial (BSI) de las Condiciones de las Grandes Empresas Manufactureras muestra cómo valoran los principales fabricantes japoneses el entorno empresarial. Se considera un indicador clave de la fortaleza de la economía japonesa, que depende en gran medida de la industria manufacturera.

El índice se calcula mensualmente usando como base una encuesta realizada a los gerentes de compañías industriales con un capital corporativo de no menos de mil millones de yenes. Solo hay 2500 empresas con un capital de más de mil millones de yenes.

Este índice define el sentimiento en la industria manufacturera de Japón y el estado general de la economía, y permite pronosticar el movimiento del Índice de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan, publicado una semana después.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: