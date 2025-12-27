Las Ventas Minoristas a/a muestran el volumen total de ventas minoristas de bienes y servicios en el último mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. Las ventas minoristas miden el cambio en el valor total de las ventas ajustadas por inflación a nivel minorista.

Las Ventas Minoristas son un indicador importante de la inflación en el país, que permite valorar el gasto del consumidor, uno de los indicadores más importantes de la economía japonesa. También es un indicador importante del consumo personal, relacionado con la confianza del consumidor y considerado un indicador del ritmo de la economía japonesa. Se trata del principal indicador del gasto del consumidor, que refleja la mayoría de la actividad económica general.

El Indicador de Ventas Minoristas ofrece una medida mensual para todos los productos vendidos por minoristas, usando como base una muestra de minoristas de diversos tamaños y sectores en Japón.

En los últimos años, la actividad de los minoristas japoneses se ha complicado, debido a la presencia de tiendas online afiliadas al extranjero. Con la difusión de los teléfonos inteligentes desde 2010, la población, que originalmente no tenía habilidades tecnológicas, también comenzó a recurrir a los minoristas de Internet. Por lo tanto, el impacto está afectando al comercio minorista japonés.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores: