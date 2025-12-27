El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. Se implementa trimestralmente para aproximadamente 10,000 compañías en todo el país.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.

El Índice de Actividad de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra el sentimiento de las grandes compañías sobre el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial en un periodo determinado. Se consideran grandes compañías aquellas que disponen de un capital de 300 millones de yenes o más, o aquellas que tienen más de trescientos empleados. El cálculo se basa en una encuesta que incluye preguntas sobre el entorno empresarial, la oferta y la demanda, los inventarios, la producción, el empleo, el estado financiero, las ganancias, las condiciones fiscales y crediticias, y los cambios en los precios de los productos.

La exportación de bienes industriales abarca una parte importante del PIB del país, por consiguiente, el índice determina el nivel de desarrollo de la economía japonesa y la situación en el sector manufacturero.

El índice es un indicador importante de la economía japonesa y se atribuye en gran medida a la industria manufacturera. Un valor por superior a 0 indica una mejora, mientras que un valor inferior a 0 indica un empeoramiento.

Gráfico de los últimos valores: