El Pago por Horas Extra a/a muestra el cambio en los pagos adicionales por horas extra a los empleados japoneses en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior.

La duración normal de una semana laboral en Japón es de 40 horas. Si un empleado trabaja más de 40 horas semanales, la empresa pagará las horas extras al empleado (a menos que él o ella trabaje en un puesto directivo). Si los empleados de la empresa trabajan horas extra regularmente, la empresa deberá preparar un acuerdo aparte y entregárselo a la Oficina de Inspección de Normas Laborales. Las horas extra pagadas en Japón se fijan de acuerdo con la ley laboral y dependen del tiempo trabajado.

No obstante, a pesar de que el pago de horas extra con frecuencia no se realiza de manera justa en Japón, muchos japoneses no hacen huelga ni cambian de trabajo, ya que entre la sociedad japonesa se cree que el cambio habitual de trabajo puede afectar negativamente el empleo posterior.

En Japón, a pesar de la recuperación económica, los salarios de los trabajadores han aumentado de forma poco significativa. Japón solía considerarse una sociedad de clase media, y muchas personas tenían ingresos similares, pero la brecha ha aumentado desde la década de 2000. Por consiguiente, la distribución de los ingresos salariales supone un gráfico con dos montañas.

En general, el aumento de los salarios y las horas extraordinarias refleja la expansión de la economía. No obstante, dado que estos datos no cambian mucho en Japón, el indicador de pago de horas extra no influye en las cotizaciones de la moneda nacional de manera significativa.

Gráfico de los últimos valores: