El Salario Real de Japón a/a se calcula como la relación del Índice de Salario Nominal respecto al Índice de Precios al Consumidor, y por consiguiente, muestra la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el salario nominal, es decir, refleja el poder adquisitivo real del salario nominal. El índice muestra el cambio porcentual en el salario real en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior.

Para calcular el indicador, se recopilan los datos sobre el Salario Nominal de la Encuesta Mensual de Trabajo realizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar entre las empresas con 5 o más empleados.

Contra el aumento inflacionario, los salarios reales pueden caer incluso si crecen los salarios nominales. Una disminución en el valor del índice indica una disminución en el poder adquisitivo de la población. La reducción del consumo, a su vez, se considera un factor negativo para la economía nacional. Por consiguiente, la disminución del índice puede influir negativamente en las cotizaciones del yen japonés, mientras que el crecimiento del índice se considera positivo para la moneda nacional.

Gráfico de los últimos valores: