La Media Truncada del IPC Básico del BoJ a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes especificado con respecto al mismo mes del año anterior. El IPC excluyendo los alimentos y la energía, que son muy sensibles a las fluctuaciones estacionales o la regulación gubernamental, se considera el reflejo más fiable de los precios al consumidor.

Asimismo, es uno de los enfoques alternativos para valorar la inflación subyacente. Además de excluir los precios altamente volátiles de los productos y la energía, tanto el 10% de los elementos de la cesta de consumo con los menores cambios de precio como el 10% con los mayores cambios de precio quedan excluidos al calcular el IPC medio truncado. La cesta del consumidor se calcula en función del conjunto restante.

La razón de tal "recorte" es que a veces los cambios en los precios de bienes o servicios específicos pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeños, lo que afecta el valor de inflación promedio resultante. Los cambios de precio relevantes pueden distorsionar los valores resultantes. Por ejemplo, si los artículos altamente volátiles tienen gran peso, esto puede afectar a los valores promedio. Por consiguiente, dichos artículos se excluyen de la muestra calculada.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas generales se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El IPC truncado se considera el índice más conveniente a la hora de valorar las tendencias de inflación de los precios al consumidor a medio plazo.

Los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran favorables para las cotizaciones del JPY (ya que el Banco de Japón puede aumentar las tasas para combatir la inflación, lo que a su vez puede atraer la inversión extranjera).

Gráfico de los últimos valores: