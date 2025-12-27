CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Media Truncada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Precios
Media 2.2% 2.5%
2.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.2%
2.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Media Truncada del IPC Básico del BoJ a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes especificado con respecto al mismo mes del año anterior. El IPC excluyendo los alimentos y la energía, que son muy sensibles a las fluctuaciones estacionales o la regulación gubernamental, se considera el reflejo más fiable de los precios al consumidor.

Asimismo, es uno de los enfoques alternativos para valorar la inflación subyacente. Además de excluir los precios altamente volátiles de los productos y la energía, tanto el 10% de los elementos de la cesta de consumo con los menores cambios de precio como el 10% con los mayores cambios de precio quedan excluidos al calcular el IPC medio truncado. La cesta del consumidor se calcula en función del conjunto restante.

La razón de tal "recorte" es que a veces los cambios en los precios de bienes o servicios específicos pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeños, lo que afecta el valor de inflación promedio resultante. Los cambios de precio relevantes pueden distorsionar los valores resultantes. Por ejemplo, si los artículos altamente volátiles tienen gran peso, esto puede afectar a los valores promedio. Por consiguiente, dichos artículos se excluyen de la muestra calculada.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas generales se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El IPC truncado se considera el índice más conveniente a la hora de valorar las tendencias de inflación de los precios al consumidor a medio plazo.

Los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran favorables para las cotizaciones del JPY (ya que el Banco de Japón puede aumentar las tasas para combatir la inflación, lo que a su vez puede atraer la inversión extranjera).

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Truncada del IPC Básico del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
2.2%
2.5%
2.2%
oct 2025
2.2%
2.4%
2.1%
sept 2025
2.1%
2.5%
2.0%
ago 2025
2.0%
1.9%
2.0%
jul 2025
2.0%
2.4%
2.3%
jun 2025
2.3%
2.5%
2.5%
may 2025
2.5%
2.3%
2.4%
abr 2025
2.4%
2.5%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.4%
2.2%
feb 2025
2.2%
2.1%
2.2%
ene 2025
2.2%
1.7%
1.9%
dic 2024
1.9%
1.5%
1.7%
nov 2024
1.7%
1.3%
1.5%
oct 2024
1.5%
1.6%
1.7%
sept 2024
1.7%
1.6%
1.8%
ago 2024
1.8%
1.6%
1.8%
jul 2024
1.8%
1.8%
2.1%
jun 2024
2.1%
2.0%
2.1%
may 2024
2.1%
1.9%
1.8%
abr 2024
1.8%
2.4%
2.2%
mar 2024
2.2%
2.6%
2.3%
feb 2024
2.3%
2.7%
2.6%
ene 2024
2.6%
2.7%
2.6%
dic 2023
2.6%
2.8%
2.7%
nov 2023
2.7%
3.0%
3.0%
oct 2023
3.0%
3.5%
3.4%
sept 2023
3.4%
3.4%
3.3%
ago 2023
3.3%
2.9%
3.3%
jul 2023
3.3%
2.7%
3.0%
jun 2023
3.0%
3.4%
3.1%
may 2023
3.1%
3.4%
3.0%
abr 2023
3.0%
3.1%
2.9%
mar 2023
2.9%
2.4%
2.7%
feb 2023
2.7%
3.3%
3.1%
ene 2023
3.1%
3.4%
3.1%
dic 2022
3.1%
3.2%
2.9%
nov 2022
2.9%
2.9%
2.7%
oct 2022
2.7%
2.1%
2.0%
sept 2022
2.0%
2.0%
1.9%
ago 2022
1.9%
1.8%
1.8%
jul 2022
1.8%
1.6%
1.6%
jun 2022
1.6%
1.6%
1.5%
may 2022
1.5%
1.5%
1.4%
abr 2022
1.4%
1.2%
1.1%
mar 2022
1.1%
0.9%
1.0%
feb 2022
1.0%
0.8%
0.8%
ene 2022
0.8%
1.0%
0.9%
dic 2021
0.9%
0.9%
0.8%
nov 2021
0.8%
0.8%
0.6%
oct 2021
0.6%
0.8%
0.6%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración