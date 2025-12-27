La Tasa de Utilización de la Capacidad en Japón refleja el porcentaje de la capacidad de producción usada actualmente. Se trata de un indicador del crecimiento de la producción y la demanda de bienes manufacturados.

Si la capacidad usada es inferior al 80%, la producción se considerará reducida. El aumento del indicador estimula las presiones inflacionarias y el crecimiento económico. En la mayoría de los casos, si la tasa de utilización se mantiene estable por encima del 80%, lo más probable es que comience a aumentar.

La Tasa de Utilización es un concepto en economía y contabilidad de gestión, que indica qué parte proporcional de la capacidad de producción de los equipos está utilizando realmente una empresa o país. Por lo tanto, se relaciona con la producción real, es decir, lo que se ha producido "realmente" usando el equipo instalado, en comparación con el volumen potencial de productos que se pueden fabricar cuando el equipo se utiliza a pleno rendimiento.

El valor del índice se define como el volumen de producción máximo que se puede generar en condiciones estándar con un cierto estándar para días de operación, equipos y mano de obra.

Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores: