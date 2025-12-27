Calendario económico
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial en Japón (Japan Capacity Utilization Rate)
|Baja
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Utilización de la Capacidad en Japón refleja el porcentaje de la capacidad de producción usada actualmente. Se trata de un indicador del crecimiento de la producción y la demanda de bienes manufacturados.
Si la capacidad usada es inferior al 80%, la producción se considerará reducida. El aumento del indicador estimula las presiones inflacionarias y el crecimiento económico. En la mayoría de los casos, si la tasa de utilización se mantiene estable por encima del 80%, lo más probable es que comience a aumentar.
La Tasa de Utilización es un concepto en economía y contabilidad de gestión, que indica qué parte proporcional de la capacidad de producción de los equipos está utilizando realmente una empresa o país. Por lo tanto, se relaciona con la producción real, es decir, lo que se ha producido "realmente" usando el equipo instalado, en comparación con el volumen potencial de productos que se pueden fabricar cuando el equipo se utiliza a pleno rendimiento.
El valor del índice se define como el volumen de producción máximo que se puede generar en condiciones estándar con un cierto estándar para días de operación, equipos y mano de obra.
Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial en Japón (Japan Capacity Utilization Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
