La Producción Industrial es un indicador de las actividades de la industria minera y manufacturera, publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Muestra los cambios en el volumen de producción del sector industrial nacional en el mes reportado, en comparación con el mes anterior. Este informe contiene datos sobre todos los sectores de la producción de Japón, incluidos la industria, la minería y la energía.

El propósito de este índice es comprender las actividades abarcadas por la producción, el envío y el inventario en los sitios comerciales nacionales que producen productos industriales, el estado operativo de la fabricación de equipos industriales y las tendencias en la capacidad de producción de diversos equipos.

La Producción Industrial es un indicador clave de la economía japonesa, puesto que el PIB de Japón depende en gran medida de las exportaciones de bienes industriales. Un crecimiento de la producción industrial por encima de lo esperado puede influir de forma positiva en el yen japonés. Además, comprendiendo el plan para el segundo mes de producción, se hace posible entender de forma rápida las actividades de producción en Japón.

Gráfico de los últimos valores: