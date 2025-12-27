La Construcción Anualizada de Nueva Vivienda de Japón muestra el cambio en el número de nuevos proyectos de vivienda comenzados durante el mes reportado, de forma anual. La información es publicada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo.

Los datos sobre la construcción son difíciles de comparar mes a mes, ya que el volumen depende en gran medida de la temporada y otros factores. Por ejemplo, el volumen de construcción en Japón aumenta después de la temporada de lluvias y en verano; en las regiones más frías, la construcción disminuye significativamente a finales de otoño. Por consiguiente, se consideran más convenientes los indicadores de vivienda ajustados por estacionalidad convertidos a valores anualizados, ya que permiten una comparación eficiente entre periodos.

Antes de comenzar la construcción, una empresa debe presentar un aviso de inicio de construcción. El indicador se calcula en función de estos avisos. Las empresas indican el área de construcción y el coste estimado, lo que permite valorar el impacto en otros tipos de actividades de producción (por ejemplo, la producción de materiales de construcción) y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, un crecimiento en la demanda de nuevas viviendas puede conllevar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como muebles, electrodomésticos, etcétera. En general, un incremento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.

Por consiguiente, si los valores de la construcción de nueva vivienda son más altos de lo esperado, pueden influir positivamente en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores: