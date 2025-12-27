Calendario económico
Índice de Actividad Empresarial en el Sector Servicios en Japón m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
La Actividad de la Industria Terciaria m/m muestra el cambio en el sector de los servicios nacionales japoneses en el mes reportado, en comparación con el mes anterior. La Actividad de la Industria Terciaria, anunciada por el METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria), ofrece una medida de las actividades de la industria terciaria japonesa.
El cálculo del índice incluye todas las ramas clave del sector servicios, tales como la información y las comunicaciones, la energía, los servicios públicos, el transporte, las finanzas, los seguros, el turismo, la banca, la educación, etcétera.
Tertiary Industry Index measures the change in the total value of the services purchased by companies. Se trata de un indicador capital de la salud económica.
En Japón, el 90% de la población se empleaba antiguamente en la agricultura y la industria primaria, pero la proporción de empleados en la industria terciaria ha aumentado en las últimas décadas. No obstante, debido a la falta de tierras cultivables, tiende a no ser una gran industria. Algunas personas se ven obligadas a regresar a la industria primaria, debido al pobre entorno laboral de la industria terciaria.
Debido a que la economía japonesa depende de las exportaciones, la información del sector servicios generalmente produce una baja volatilidad en el mercado de divisas. No obstante, un crecimiento superior al esperado se considera positivo para el yen japonés.
